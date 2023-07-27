【超目玉枠】 点検整備済 ワイヤレスマイク セット その他

BMBのワイヤレスマイク セット
マイクロ精機 MICRO SEIKI BL-61 ターンテーブル ジャンク品
WT-8000ワイヤレス レシーバー
マイクスピーカー 参考価格¥39,800 大会議室対応可 集音範囲360度
本体
ヘッドシェル TECHNICS カートリッジ SHURE m44-7 1個
コンバーターアンテナ2本
レトロ SANYO コンポ レコード ラジカセ CD DC-W08CD TAC
KRIPTONクリプトン電源タップ/PB-200バージョンアップ品
WT-840
Roland CD-2e
ワイヤレスマイク2本
オーレックス 東芝 カセットデッキ ＰCＸ60
（新品電池パック入り）
Acoustic ReviveのUSBアイソレーターRUI-1
充電スタンド ACアダプター
点検整備済 ワイヤレスマイク セット
TASCAM DR-07X ハンディレコーダー
Vestax ポータブル ターンテーブル handytrax USB WHITE
出品にあたり業者様で点検整備を行って頂き、（充電電池パックを新品交換）大きなガリもなく動作することを確認してもらいました。
【希少】TEAC テアック LP-R550USB レコード カセット CD
【ジャンク品】SONY ソニー DATデッキ DTC-ZE700 リモコン付き
ＡＫＡＩ 消磁器 AH-15-J 動作確認写真
使用に伴う 傷や汚れ他があります、中古品程度等をご理解頂ける方はお買い上げください。
あいん様 アコースティックリバイブ
KENWOOD UD-A77 CDプレーヤー MD コンポ
値引きには対応していません。
ソニー ウォークマン 新品D-E660
HOLLYLAND LARK150 Duo
カートリッジ 5点
ワイヤレスマイク
SONY VPL-VW85
コードレスマイク
ONKYO
カラオケ マイク
完動品！東芝【TOSHIBA BomBeat RT-S87大型Ｗラジカセ】専用
カラオケ ワイヤレスマイク
Pioneer パイオニア PL-1200 ターンテーブル 動作確認済み レトロ
スナックマイク
MarantzネットワークCDレシーバーとステレオパワーアンプ
クラブマイク
ONKYO オンキョー X-NFR7TX（D） コンポ 美品
ステージマイク
マクソン、B帯800Mhz固定ワイヤレスマイク、ハンド、ピンマイク2セット
JVC NX-W31
美品 カートリッジ ortofon 2M Red+SH4 Red限定生産モデル
DENON DP-1000ベース レコードプレーヤー
BMBのワイヤレスマイク セットWT-8000ワイヤレス レシーバー本体 コンバーターアンテナ2本WT-840 ワイヤレスマイク2本（新品電池パック入り）充電スタンド ACアダプター出品にあたり業者様で点検整備を行って頂き、（充電電池パックを新品交換）大きなガリもなく動作することを確認してもらいました。使用に伴う 傷や汚れ他があります、中古品程度等をご理解頂ける方はお買い上げください。値引きには対応していません。ワイヤレスマイクコードレスマイクカラオケ マイクカラオケ ワイヤレスマイクスナックマイククラブマイクステージマイク