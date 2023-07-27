【超目玉枠】 点検整備済 ワイヤレスマイク セット その他

BMBのワイヤレスマイク セット

マイクロ精機 MICRO SEIKI BL-61 ターンテーブル ジャンク品

WT-8000ワイヤレス レシーバー

マイクスピーカー 参考価格¥39,800 大会議室対応可 集音範囲360度

本体

ヘッドシェル TECHNICS カートリッジ SHURE m44-7 1個

コンバーターアンテナ2本

レトロ SANYO コンポ レコード ラジカセ CD DC-W08CD TAC



KRIPTONクリプトン電源タップ/PB-200バージョンアップ品

WT-840

Roland CD-2e

ワイヤレスマイク2本

オーレックス 東芝 カセットデッキ ＰCＸ60

（新品電池パック入り）

Acoustic ReviveのUSBアイソレーターRUI-1

充電スタンド ACアダプター

点検整備済 ワイヤレスマイク セット



TASCAM DR-07X ハンディレコーダー



Vestax ポータブル ターンテーブル handytrax USB WHITE

出品にあたり業者様で点検整備を行って頂き、（充電電池パックを新品交換）大きなガリもなく動作することを確認してもらいました。

【希少】TEAC テアック LP-R550USB レコード カセット CD



【ジャンク品】SONY ソニー DATデッキ DTC-ZE700 リモコン付き



ＡＫＡＩ 消磁器 AH-15-J 動作確認写真

使用に伴う 傷や汚れ他があります、中古品程度等をご理解頂ける方はお買い上げください。

あいん様 アコースティックリバイブ



KENWOOD UD-A77 CDプレーヤー MD コンポ

値引きには対応していません。

ソニー ウォークマン 新品D-E660



HOLLYLAND LARK150 Duo



カートリッジ 5点

ワイヤレスマイク

SONY VPL-VW85

コードレスマイク

ONKYO

カラオケ マイク

完動品！東芝【TOSHIBA BomBeat RT-S87大型Ｗラジカセ】専用

カラオケ ワイヤレスマイク

Pioneer パイオニア PL-1200 ターンテーブル 動作確認済み レトロ

スナックマイク

MarantzネットワークCDレシーバーとステレオパワーアンプ

クラブマイク

ONKYO オンキョー X-NFR7TX（D） コンポ 美品

ステージマイク

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

BMBのワイヤレスマイク セットWT-8000ワイヤレス レシーバー本体 コンバーターアンテナ2本WT-840 ワイヤレスマイク2本（新品電池パック入り）充電スタンド ACアダプター出品にあたり業者様で点検整備を行って頂き、（充電電池パックを新品交換）大きなガリもなく動作することを確認してもらいました。使用に伴う 傷や汚れ他があります、中古品程度等をご理解頂ける方はお買い上げください。値引きには対応していません。ワイヤレスマイクコードレスマイクカラオケ マイクカラオケ ワイヤレスマイクスナックマイククラブマイクステージマイク

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

マクソン、B帯800Mhz固定ワイヤレスマイク、ハンド、ピンマイク2セットJVC NX-W31美品 カートリッジ ortofon 2M Red+SH4 Red限定生産モデルDENON DP-1000ベース レコードプレーヤー