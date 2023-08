※中古品です。状態について質問がございましたら購入前に納得できるまでコメントください

NICI オオカミ ぬいぐるみ

※酸素系漂白剤で漂白・消毒洗浄済み

実家の整理で出品です。

かつて銀座にあったインポートのぬいぐるみショップ Doll in seiko の特大なぬいぐるみです。中古品・長期自宅保管にご理解のある方のみ宜しくお願い致します。

メーカー:Doll in seiko ( オリエンタル トイ )

デザイン:犬、セントバーナード

サイズ:全長約85cm、(座らせた状態)全長60cm、横幅45cm

【商品の状態について】

・ヴィンテージ品である

・中古品である

・画像8枚目 頭に傷があり、毛が抜けている部分あり

→毛並みを整えれば見えなくはなります

・漂白剤で洗浄したので、白い生地の色褪せは特に気になりません

上記事項にご理解のある方のみ宜しくお願い致します。

▲▼梱包・発送について▼▲

※メルカリ便がギリギリのサイズのため、梱包時に押しつぶします

・大きな透明の袋に入れ、メルカリ便で発送

▲▼お値下げについて▼▲

※単品値下げ不可※

・梱包後の厚みが3cmを超えるものと同梱購入

→1点目から100円引き

・梱包後の厚みが3cm以内のものと同梱購入

→1点目から50円引き

※ステーショナリー類は全て50円引きです

▲▼コンビニ支払いについて▼▲

・お手数をお掛けしてしまい恐縮ですが、期限内にお支払い頂ければ幸いです。

▲▼受け取り評価について▼▲

※すり替え防止の為返品・返金対応は行いません。

・商品到着後、不備等何かありましたら評価前にご連絡を下さい。

・商品に特に異常がなかった場合、受け取り評価は急いでおりませんので、お時間のある時によろしくお願い致します。

※同商品の出品を検討される方へ

説明文の転載・引用、画像の無断使用はやめてください。人のセンスを泥棒するのではなく、ご自身でエフォートをかけてください。記録残ってますので、酷くなるようなら通報します。

雑貨 希少 レア 二人暮らし 一人暮らし インテリア 昭和レトロ 入手困難 セイコー 銀座 インポート ドイツ

20000

