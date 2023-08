魅了 富士通　ESPRIMO D588/TX モニタなし本体のみ デスクトップ型PC

【プロフ必読】

SONY VAIO L SVL24128CJB

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【プロフ必読】新品SSDに換装、リカバリを行いWindowsの更新を最新まで上げています。(5/31時点)Windows更新画面にてWindows11に上げれます。SSDは3年保証なので箱等添付します。ユーザーは「user」でセットアップしています。officeは付属していません。本体と電源ケーブルのみです。本体に目立ったキズ等ありませんが、神経質な方はご遠慮ください。CPU種類···Corei5-8500メモリ容量···8GBOS···Windows10pro64bitSSD容量···256GB(新品)ディスプレイ···なし

