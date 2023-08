Baccaratバカラのオノロジー

シャンパーニュグラスペアです^_^

数あるシャンパーニュグラスの

中でも深く味わいを愉しみたい方向けに

計算され尽くされて作られ

どんなシャンパーニュとも相性が良く

美味しくシャンパーニュを味わいたい時に

1番おススメのシャンパーニュグラスです♡

ボウルの真ん中部分が膨らんだ

シンプルで美しい流線形のフォルム

テイスティングの為に特別に作られたシリーズで

胴の膨らみはシャンパーニュの香りを際立たせ

味わい美味しさを最大限に楽しむために

デザインされた作品です

バカラコレクションの一部ですが

整理の為お好きな方がいましたらと

思い出品します^_^

未使用でしまったままでしたので

全体的には大変綺麗ですが

どちらもフット底面裏に

スレ微小傷がありましたので

お得に出品します♡

☆バカラ4月はレア物中心に続々出品予定です♡

良かったらぜひご覧になって下さい

Baccarat バカラオノロジー

シャンパングラスペア

サイズ:高さ20.7㎝ 口径5.5㎝ 満水270cc

刻印:ホールスタンプとBaccratの刻印

素材:クリスタルガラス

原産国:フランス

定価:37400円

付属品:本体お箱

自宅保管でしたので

他に見えない微小傷スレ

などがあるかもしれませんので

気にされない方に

《オノロジー》

オノロジーは様々に異なるワインの色香り味わいを最大限に引き出せるコレクションとしてオノロジスト醸造学者やソムリエの望むシェイプとクオリティを実現可能にし、水滴の形のようなグラスの底の一点からフランス語で「ペルル」と呼ばれる切れ目のない泡の糸がたちあがり上質なシャンパンを楽しむこの上もない極上のシャンパングラスでその価値は他の追随を許さぬクリスタル・グラスの逸品です

バカラ

Baccarat

オノロジー

シャンパーニュグラス

シャンパングラス

ワイングラス

ペアグラス

アンティーク

ヴィンテージ

ビンテージ

タンブラー

ワイングラス

テーブルコーディネート

テーブルウェア

↓↓↓

期間限定シークレットSALE 中お得です♡

#超大特価ゲリラSALE

↓↓

部類別

#超大特価ゲリラSALE☆食器類

種類···ワイングラス

B0011620001380

商品の情報 ブランド バカラ 商品の状態 未使用に近い

Baccaratバカラのオノロジーシャンパーニュグラスペアです^_^数あるシャンパーニュグラスの中でも深く味わいを愉しみたい方向けに計算され尽くされて作られどんなシャンパーニュとも相性が良く美味しくシャンパーニュを味わいたい時に1番おススメのシャンパーニュグラスです♡ボウルの真ん中部分が膨らんだシンプルで美しい流線形のフォルムテイスティングの為に特別に作られたシリーズで胴の膨らみはシャンパーニュの香りを際立たせ味わい美味しさを最大限に楽しむためにデザインされた作品ですバカラコレクションの一部ですが整理の為お好きな方がいましたらと思い出品します^_^未使用でしまったままでしたので全体的には大変綺麗ですがどちらもフット底面裏にスレ微小傷がありましたのでお得に出品します♡☆バカラ4月はレア物中心に続々出品予定です♡良かったらぜひご覧になって下さいBaccarat バカラオノロジーシャンパングラスペアサイズ:高さ20.7㎝ 口径5.5㎝ 満水270cc刻印:ホールスタンプとBaccratの刻印素材:クリスタルガラス原産国:フランス定価:37400円付属品:本体お箱自宅保管でしたので他に見えない微小傷スレなどがあるかもしれませんので気にされない方に《オノロジー》オノロジーは様々に異なるワインの色香り味わいを最大限に引き出せるコレクションとしてオノロジスト醸造学者やソムリエの望むシェイプとクオリティを実現可能にし、水滴の形のようなグラスの底の一点からフランス語で「ペルル」と呼ばれる切れ目のない泡の糸がたちあがり上質なシャンパンを楽しむこの上もない極上のシャンパングラスでその価値は他の追随を許さぬクリスタル・グラスの逸品ですバカラ Baccarat オノロジーシャンパーニュグラスシャンパングラスワイングラスペアグラスアンティーク ヴィンテージビンテージタンブラーワイングラステーブルコーディネートテーブルウェア↓↓↓期間限定シークレットSALE 中お得です♡#超大特価ゲリラSALE↓↓部類別#超大特価ゲリラSALE☆食器類種類···ワイングラスB0011620001380

