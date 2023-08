どうもこんにちは^ - ^ !

THE NORTH FACE ヌプシ ブラック S 700fil

ご覧いただきありがとうございます♪

【商品説明】

THR NORTH FACE

ザノースフェイス

NF0A5A8411G

M SHERPA NUPTSE JKT

BLECHDSND/KLPTN

サイズ

US-XL

※日本サイズでXXLサイズ相当

※女性の場合、XXXLサイズ相当

※詳細は以下実寸値を確認ください。

実寸値

着丈73cm 身幅67cm 肩幅56cm 袖丈67cm

※平置き素人計測につき多少の誤差はお許しください。

カラー

ベージュ

※素人のスマートフォンのカメラでの撮影でございます。

カラーの感じ方、表現の仕方には個人差があります

のでご理解いただけると幸いですm(__)m

素材

シェル: ポリエステル100%

ライニング:ポリエステル100%

フィリング: ダウン80%、フェザー20%

・海外限定商品(正規品)

・内側にホログラムタグ有り

・もこもこシェルパフリース

・1996レトロヌプシ

・左胸、右肩後ろにハーフドームロゴ刺繍有り

・両サイドジップポケット有り

・内側ジップポケット有り

・裾部ドローコード有り

・格納フード付き

新品未使用ですが、一度は人の手に渡っており、

自宅保管になりますので、神経質な方は

ご遠慮いただきたく、よろしくお願いしますm(__)m

他のサイトと併売していますので、

予告なく商品を削除するとこがございますこと

ご了承くださいませ^ ^

【発送について】

24時間以内の発送を心がけています!

丁寧な梱包で発送します。

※衣類の梱包の場合、厚みを抑えるために

圧縮させていただく可能性がございます。

お互いが気持ちよく取り引きができるように

していきましょう(*≧∀≦*)

最後までご覧いただきありがとうございました!

300

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

どうもこんにちは^ - ^ !ご覧いただきありがとうございます♪コメントなし、即購入OKです!【お願い】オンラインショップ等で本ページの画像と説明文をそのまま転載している業者がいますのでご注意くださいませm(__)m写真の商品については当方で全て保管しています。【商品説明】THR NORTH FACEザノースフェイスNF0A5A8411GM SHERPA NUPTSE JKTBLECHDSND/KLPTNサイズUS-XL※日本サイズでXXLサイズ相当※女性の場合、XXXLサイズ相当※詳細は以下実寸値を確認ください。実寸値着丈73cm 身幅67cm 肩幅56cm 袖丈67cm※平置き素人計測につき多少の誤差はお許しください。カラーベージュ※素人のスマートフォンのカメラでの撮影でございます。カラーの感じ方、表現の仕方には個人差がありますのでご理解いただけると幸いですm(__)m素材シェル: ポリエステル100%ライニング:ポリエステル100%フィリング: ダウン80%、フェザー20%・海外限定商品(正規品)・内側にホログラムタグ有り・もこもこシェルパフリース・1996レトロヌプシ・左胸、右肩後ろにハーフドームロゴ刺繍有り・両サイドジップポケット有り・内側ジップポケット有り・裾部ドローコード有り・格納フード付き新品未使用ですが、一度は人の手に渡っており、自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮いただきたく、よろしくお願いしますm(__)m他のサイトと併売していますので、予告なく商品を削除するとこがございますことご了承くださいませ^ ^【発送について】24時間以内の発送を心がけています!丁寧な梱包で発送します。※衣類の梱包の場合、厚みを抑えるために 圧縮させていただく可能性がございます。お互いが気持ちよく取り引きができるようにしていきましょう(*≧∀≦*)最後までご覧いただきありがとうございました!300

