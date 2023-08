【12月スーパーSALE 15%OFF】 カルティエ　サングラス　caltier　トリニティ ビンテージ サングラス/メガネ

カルティエのビンテージサングラスになります。

レンズ、フレームに傷等は無く状態はいいです。

付属品はありません。

あくまでも中古品になりますので神経質な方や中古品にご理解が頂けない方はご購入をお控えください。

その他気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

●ご購入後のクレームや返品は受け付けておりません。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

