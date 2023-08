【オンライン限定商品】 Supreme Nike ACG Denim 6-Panel Cap Black キャップ

【 Supreme Nike ACG Denim Cap 6-Panel 】

【 Color 】Black

【商品説明】

SUPREME国内オンラインにて自身で購入した商品

【商品状態】

新品未着用品です。

主観ではありますが、状態も非常に良く、満足いただけると思います。商品画像をご確認ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入金確認後、送料無料にて発送いたします。

24時間以内の連絡、ご入金が可能な方のみの入札をお願いします。

あくまで素人保管品のため、完璧を求められる方はご購入をお控えください。

NC/NRでお願いいたします。

質問は気軽にしていただけたらと思います。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

