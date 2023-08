定価 ¥27,500税込

サイズ 2

SIZE 2 / 着丈: 77cm, 身幅: 37cm, 肩幅: 38cm, 袖丈: 69cm

3回ほど着用しました。

これからの季節に、重宝します。

下記取り扱い店サイトから引用です。

■ITEM INFO■

長超綿を極細番手に紡績し糸の段階でシルケット加工を施した、糸段階に特別な工程と手間がかけられている生地を使用。柔らかな風合いと伸縮性の良さがボディースーツのデザインとマッチすることで、とても着心地の良いアイテムに。

クロッチ部分にスナップ釦付き。

コットン 100%

IIROT

IIROT /Cotton Jersey Body Suit ボディースーツ

イロット

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

