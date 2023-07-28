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クリスマスツリー特価！ SANDER JIL CANNOLO カンノーロ ジルサンダー SM ショルダーバッグ

商品の説明

カラー···ピンク
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素材···牛革(本革)
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使用済みでやや汚れがございますので神経質な方はご遠慮ください。大事に使っていただける方にお譲りさせて頂きたいです。すり替え防止のため返品できかねます。
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気になる箇所ある方はご質問いただき納得の上ご購入ください。
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保存袋（若干汚れあり）、タグ付き
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商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態やや傷や汚れあり

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JIL SANDER CANNOLO SM ジルサンダー カンノーロ
カラー···ピンク素材···牛革(本革)国内セレクトショップで購入、100%正規品です使用済みでやや汚れがございますので神経質な方はご遠慮ください。大事に使っていただける方にお譲りさせて頂きたいです。すり替え防止のため返品できかねます。気になる箇所ある方はご質問いただき納得の上ご購入ください。保存袋（若干汚れあり）、タグ付き即購入可#jilsander#ジルサンダー#cannolo#cannolobag

商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態やや傷や汚れあり

クリスマスツリー特価！ SANDER JIL CANNOLO カンノーロ ジルサンダー SM ショルダーバッグ

37分钟前

クリスマスツリー特価！ SANDER JIL CANNOLO カンノーロ ジルサンダー SM ショルダーバッグ

¥120,000 ¥55,200

(税込) 送料込み
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Cannolo スモール ウィメンズ | Jil Sander 公式オンラインストア

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