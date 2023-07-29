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新しいエルメス COACH コーチ マルチカラー ショルダーバッグ バッグ ホーボー ショルダーバッグ

商品の説明

#coach#bag
美品 ルイヴィトン アマゾン ショルダーバッグ モノグラム ビンテージ レトロ
#コーチ#ショルダーバッグ#レディース
まるもふ様専用

お洒落なヒロフの肩がけレザーショルダー
カラー：　　ブラウン系×マルチ系
miumiu ショルダー BAG ピンク
型番　：　　F1069-F15138
【可愛い】セリーヌ　Celine ポーチ　レザー　ピンク　オレンジ　小物入れ
素材　：　　PVC×レザー
超美品✨ ヴィヴィアンウエストウッド　ヘーゼル ミディアム ハンドバッグ
仕様　：　　外側ポケットなし（内側：オープンポケット×2、
GUCCI ショルダーバッグ ソーホー　ディスコバッグ レッド
　　　　　　ファスナー付ポケット×1）
★698 COACH クロススティッチフローラルプリントマイクロショルダー
サイズ：　　H約35cm×W約30cm×D約8cm
CHANEL　新作　ゴールドプレート　チェーンウォレット　ショルダーバック
ショルダー：約37cm
【2019年製】CHANEL（シャネル）マトラッセ　長財布　黒　ブラック
ショルダーストラップ紛失の為なし
ディオール　サドルバッグ
【付属品なし】
極美品　Tory Burch ショルダーバッグ　レザー　ブラック　ロゴ　金

【美品✨】ジバンシー ショルダーバッグ マトラッセ キルティング　黒　 レザー
初めてブランド品のバッグを自分へのご褒美として購入したが、年に2，3回しか装飾していない為、出品します。
DIESEL ショルダーバッグ 黒

チェーン部が気に入らなかった為、外しております。
※ショルダー：ヨレ少々あり
ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ ショルダーバッグ
※金具の状態：擦れ少々あり
KIMI様 カービングトライブス mini Maestra マルチ刺繍バッグ
※内側の状態：染みなし、傷なし、キレイ
DELVAUX デルヴォー　D金具　バッグ　手鏡付き
※外側の状態：傷なし、ほとんどキレイ

【Christian Dior】美品ディオール トロッター 2way ショルダー

商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

美品 Vivienne Westwood ヤスミン ショルダーバッグ ブラック

美品✨マークジェイコブス レザーショルダーバッグ 2WAY エンボスロゴ 黒

ouuti様 PRADA ショルダーバッグ　ポコノ　ナイロン　ギャランティ

サルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ スウェード ブラック

LOUIS VUITTON　ミュゼットタンゴ

【PRADA】ショルダーバッグ（帆布×レザー）【プラダ】

セリーヌ　celine CELINE ショルダーバッグ

水様専用です。PORTER CLASSIC ショルダー バッグXS
#coach#bag#コーチ#ショルダーバッグ#レディースカラー：　　ブラウン系×マルチ系型番　：　　F1069-F15138素材　：　　PVC×レザー仕様　：　　外側ポケットなし（内側：オープンポケット×2、　　　　　　ファスナー付ポケット×1）サイズ：　　H約35cm×W約30cm×D約8cmショルダー：約37cmショルダーストラップ紛失の為なし【付属品なし】初めてブランド品のバッグを自分へのご褒美として購入したが、年に2，3回しか装飾していない為、出品します。※ショルダー：ヨレ少々あり※金具の状態：擦れ少々あり※内側の状態：染みなし、傷なし、キレイ※外側の状態：傷なし、ほとんどキレイ

商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新しいエルメス COACH コーチ マルチカラー ショルダーバッグ バッグ ホーボー ショルダーバッグ

56分钟前

新しいエルメス COACH コーチ マルチカラー ショルダーバッグ バッグ ホーボー ショルダーバッグ

¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bc679c

 1775

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コメント (5)

bc679c
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