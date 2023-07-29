新しいエルメス COACH コーチ マルチカラー ショルダーバッグ バッグ ホーボー ショルダーバッグ

#coach#bag

美品 ルイヴィトン アマゾン ショルダーバッグ モノグラム ビンテージ レトロ

#コーチ#ショルダーバッグ#レディース

まるもふ様専用



お洒落なヒロフの肩がけレザーショルダー

カラー： ブラウン系×マルチ系

miumiu ショルダー BAG ピンク

型番 ： F1069-F15138

【可愛い】セリーヌ Celine ポーチ レザー ピンク オレンジ 小物入れ

素材 ： PVC×レザー

超美品✨ ヴィヴィアンウエストウッド ヘーゼル ミディアム ハンドバッグ

仕様 ： 外側ポケットなし（内側：オープンポケット×2、

GUCCI ショルダーバッグ ソーホー ディスコバッグ レッド

ファスナー付ポケット×1）

★698 COACH クロススティッチフローラルプリントマイクロショルダー

サイズ： H約35cm×W約30cm×D約8cm

CHANEL 新作 ゴールドプレート チェーンウォレット ショルダーバック

ショルダー：約37cm

【2019年製】CHANEL（シャネル）マトラッセ 長財布 黒 ブラック

ショルダーストラップ紛失の為なし

ディオール サドルバッグ

【付属品なし】

極美品 Tory Burch ショルダーバッグ レザー ブラック ロゴ 金



【美品✨】ジバンシー ショルダーバッグ マトラッセ キルティング 黒 レザー

初めてブランド品のバッグを自分へのご褒美として購入したが、年に2，3回しか装飾していない為、出品します。

DIESEL ショルダーバッグ 黒



チェーン部が気に入らなかった為、外しております。

※ショルダー：ヨレ少々あり

ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ ショルダーバッグ

※金具の状態：擦れ少々あり

KIMI様 カービングトライブス mini Maestra マルチ刺繍バッグ

※内側の状態：染みなし、傷なし、キレイ

DELVAUX デルヴォー D金具 バッグ 手鏡付き

※外側の状態：傷なし、ほとんどキレイ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#coach#bag#コーチ#ショルダーバッグ#レディースカラー： ブラウン系×マルチ系型番 ： F1069-F15138素材 ： PVC×レザー仕様 ： 外側ポケットなし（内側：オープンポケット×2、 ファスナー付ポケット×1）サイズ： H約35cm×W約30cm×D約8cmショルダー：約37cmショルダーストラップ紛失の為なし【付属品なし】初めてブランド品のバッグを自分へのご褒美として購入したが、年に2，3回しか装飾していない為、出品します。※ショルダー：ヨレ少々あり※金具の状態：擦れ少々あり※内側の状態：染みなし、傷なし、キレイ※外側の状態：傷なし、ほとんどキレイ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Christian Dior】美品ディオール トロッター 2way ショルダー美品 Vivienne Westwood ヤスミン ショルダーバッグ ブラック美品✨マークジェイコブス レザーショルダーバッグ 2WAY エンボスロゴ 黒ouuti様 PRADA ショルダーバッグ ポコノ ナイロン ギャランティサルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ スウェード ブラックLOUIS VUITTON ミュゼットタンゴ【PRADA】ショルダーバッグ（帆布×レザー）【プラダ】セリーヌ celine CELINE ショルダーバッグ水様専用です。PORTER CLASSIC ショルダー バッグXS