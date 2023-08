【限定1点限り!早い者勝ちです!】

バルミューダ グリーンファン Cirq EGF-3300

※匿名配送にて48時間以内に迅速発送、

空調作業服 ファンバッテリー セット 20V 20000mah大容量バッテリー

即購入歓迎致します!!

ダイソンHP04 ブラック2019年製空気清浄機



無印良品 2023年モデル お手入れがしやすい首振りサーキュレーター 18畳 c

◇◇◇商品について◇◇◇

duux DUUX/デュクス 扇風機 バッテリー対応モデル ブラック



mino(˙ϖ˙)∩ 様専用 Kamomefan(カモメファン) リビングファン

●商品

YAMAZEN 山善 スポットエアコン スポットクーラー

Panasonic パナソニック 創風機Q F-BP25T-W サーキュレーター 2018年製 白 ホワイト

THANKO 水道いらずのタンク式食器洗い乾燥機 食洗機『ラクア』



新品未使用 makita 空調服 ファンベスト LL3点セット

定価42,650円です。今では生産していない廃盤品です。

バートル 19V ハニーピンク AC371 ファン バッテリー

形状とライトがカッコいいサーキュレーターです。

dyson hot +cool AM05



dyson 空気洗浄機付き扇風機

◆首振りの角度は60°〜360°の五段階で調整できます。

BURTLE バートル エアークラフト17V 未使用未開封。

◆風量は五段階調整

Dyson Pure Cool Link™ (TP03 WS)

◆ボール状でスタンドと分離しますので上下の向きは細かく調整出来ます。

duux デュクス バッテリー対応モデル ホワイト DXCF23JP-WT

◆タイマーは1時間と3時間に設定が出来ます。

バートル 空調服 最新19V 緑バッテリー2個&アーバンブラックファン

◆LEDはブルーとオレンジの2種類の切り替えができます。

DULTONダルトン エアーサーキュレーター 扇風機 廃盤希少 送料無料



【良好】コロナどこでもクーラー 衣類乾燥除湿機CDM-1015 oz3048

●付属品

BALMUDA バルミューダ The GreenFan EGF-1600-DK

・本体

Panasonic F-CT339-N GOLD

・首振りスタンド

KOIZUMI ルームエアコン 2017年製

・ACアダプター

扇風機 昭和レトロ

※写真に写るものが全てになります。

ダイソン冷温扇風機Dyson AM05 Hot+Cool Fan Heater

※説明書はございませんが簡単にご使用頂けます。

ダイソン HOT&COOL AM 09



大特価♡冷風機 冷風扇 冷風扇風機 強力3段階風量 静音 スポットクーラー

●動作状態

2023年バートル空調服アーバンブラックAC371ファンAC360バッテリー

・基本動作確認済です。

シロカ DC 3Dサーキュレーター扇風機 SF-C212



ダイソン エアマルチプライアー ダイソンクール AM07 タワーファン 中古品

●外観の状態

バートル19Vバッテリー

大切に使用していた品のため状態は比較的良いです。

USB給電式 極細ミスト冷風機 ♡冷風扇 自動首振り 小型♡

目立つ程の傷や汚れはございませんが、本体に多少のテープ跡、スタンドには一部傷ございます。

スタドラーフォーム チャーリーファン スイス Matti Walker デザイン

尚、自宅保管していた品のためご理解の上ご購入お願い致します。

新品 未使用 ダイソン ファンヒーター hot+cool AM09BIN



【希少】Panasonic 創風機Q F-BP25T-W サーキュレーター

※細かい外観は写真にてご確認いただければ幸いです。

2022年制スリムイオンファンPH-JTHIホットアンドクール



ダイカリ様 専用 バートルバートル17Vバッテリー3個 ファン1個

●清掃

昭和レトロ 扇風機 LT形 4枚羽 羽径30cm 東芝 リメイク メンテ済

商品全体をアルコールで拭いてから梱包させていただきます。

【美品】Dyson AM09 2020年製品 hot+cool 送料無料



バートル 空調服 AC360とAC371 バッテリー×2とファン 19V 最新

喫煙者は無く、ペットは飼育しておりません。

Panasonic F-CL327-W WHITE リビング扇 ホワイト

嫌な臭いはございません。

「新品 未使用品」WIND AND SEA Handy Fun



.*・゜【2022年製】Dyson 空気清浄機付扇風機 ・*.◡̈

●梱包

新品未使用★マキタ扇風機★CF001GZO

プチプチと段ボールにて梱包して発送させていただきます。

トヨトミ TOYOTOMI スポット冷暖エアコン TAD-22JW(W)



「y_様専用」ドウシシャ メタル扇風機 LIR-350、シルバーメタル、美品

●配送

TORRAS ネッククーラー 4000mAh容量 ブラック COOLIFY2

匿名配送にて、1~2日以内に発送致します。

バルミューダ 扇風機 EGF1600WK



★状態良★ YAMAZEN YEC-K221 ポータブルクーラー

出品一覧はこちらからご覧ください。

バルミューダ グリーンファン Cirq EGF-3300

#にっしー出品の商品はこちらから

空調作業服 ファンバッテリー セット 20V 20000mah大容量バッテリー



ダイソンHP04 ブラック2019年製空気清浄機

カテゴリー別はこちらから

無印良品 2023年モデル お手入れがしやすい首振りサーキュレーター 18畳 c

#にっしー出品の家電はこちらから

duux DUUX/デュクス 扇風機 バッテリー対応モデル ブラック



mino(˙ϖ˙)∩ 様専用 Kamomefan(カモメファン) リビングファン

◇◇◇注意事項◇◇◇

YAMAZEN 山善 スポットエアコン スポットクーラー

※当方の判断により状態を記載させて頂いております。商品の状態に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

THANKO 水道いらずのタンク式食器洗い乾燥機 食洗機『ラクア』

また、清掃済ですがあくまで中古品ですのでご理解の上お買い求めください。

新品未使用 makita 空調服 ファンベスト LL3点セット

気になる箇所がございましたら、ご購入前に状態確認のコメントお願いします。

バートル 19V ハニーピンク AC371 ファン バッテリー



dyson hot +cool AM05

※専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。

dyson 空気洗浄機付き扇風機



BURTLE バートル エアークラフト17V 未使用未開封。

※動作品の場合は商品到着後、3日以内であれば動作不良による返品・返金を受け付けます。

Dyson Pure Cool Link™ (TP03 WS)

その場合、必ず評価前にお願いします。評価後は対応できかねますので、予めご了承ください。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【限定1点限り!早い者勝ちです!】※匿名配送にて48時間以内に迅速発送、即購入歓迎致します!!◇◇◇商品について◇◇◇●商品Panasonic パナソニック 創風機Q F-BP25T-W サーキュレーター 2018年製 白 ホワイト定価42,650円です。今では生産していない廃盤品です。形状とライトがカッコいいサーキュレーターです。◆首振りの角度は60°〜360°の五段階で調整できます。◆風量は五段階調整◆ボール状でスタンドと分離しますので上下の向きは細かく調整出来ます。◆タイマーは1時間と3時間に設定が出来ます。◆LEDはブルーとオレンジの2種類の切り替えができます。●付属品・本体・首振りスタンド・ACアダプター※写真に写るものが全てになります。※説明書はございませんが簡単にご使用頂けます。●動作状態・基本動作確認済です。●外観の状態大切に使用していた品のため状態は比較的良いです。目立つ程の傷や汚れはございませんが、本体に多少のテープ跡、スタンドには一部傷ございます。尚、自宅保管していた品のためご理解の上ご購入お願い致します。※細かい外観は写真にてご確認いただければ幸いです。●清掃商品全体をアルコールで拭いてから梱包させていただきます。喫煙者は無く、ペットは飼育しておりません。嫌な臭いはございません。●梱包プチプチと段ボールにて梱包して発送させていただきます。●配送匿名配送にて、1~2日以内に発送致します。出品一覧はこちらからご覧ください。#にっしー出品の商品はこちらからカテゴリー別はこちらから#にっしー出品の家電はこちらから◇◇◇注意事項◇◇◇※当方の判断により状態を記載させて頂いております。商品の状態に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。また、清掃済ですがあくまで中古品ですのでご理解の上お買い求めください。気になる箇所がございましたら、ご購入前に状態確認のコメントお願いします。※専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。※動作品の場合は商品到着後、3日以内であれば動作不良による返品・返金を受け付けます。その場合、必ず評価前にお願いします。評価後は対応できかねますので、予めご了承ください。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

duux デュクス バッテリー対応モデル ホワイト DXCF23JP-WTバートル 空調服 最新19V 緑バッテリー2個&アーバンブラックファンDULTONダルトン エアーサーキュレーター 扇風機 廃盤希少 送料無料【良好】コロナどこでもクーラー 衣類乾燥除湿機CDM-1015 oz3048BALMUDA バルミューダ The GreenFan EGF-1600-DKPanasonic F-CT339-N GOLDKOIZUMI ルームエアコン 2017年製扇風機 昭和レトロダイソン冷温扇風機Dyson AM05 Hot+Cool Fan Heaterダイソン HOT&COOL AM 09