数ある中から選んで頂きありがとうございます。

THE NORTH FACE × Hender Scheme バックパック

色々出品してますのでよかったら見ていって下さい。

⭐️商品名 ブランド名

⭐️サイズ

高さ: 30.5cm

幅: 40.5cm

奥行: 7.5cm

グレー✖️茶

⭐️素材

FXTバリスティックナイロン/牛革

✨内装

パッドで保護されたタブレット用ポケット

ファスナーポケット×2

オープンポケット

メディアポケット×6

カードポケット×3

ペンループ

キーリーシュ

✨外装

ファスナーで開閉するメインコンパートメント

フロントのファスナーポケット(マチ付き)

フロントのU字型ポケット

フロントのオープンポケット(マグネット付き)

背面のファスナーポケット

背面のオープンポケット

取り外し可能な保護パッド付のショルダーストラップ

レザーアクセントのトップ・キャリーハンドル

アド・ア・バッグ・スリーブ

Alpha 3

長年にわたって蓄積された知見を注ぎ込み、変わり続ける社会に製品を適応させ、革新的なデザイン、エンジニアリング、機能性、そしてパフォーマンス、といったトゥミを象徴する全てを体現したトゥミのコア(核)たるコレクション。

スリムなポートフォリオスタイルのブリーフは、メインコンパートメントのファスナーがサイドまで大きく開くため、内容物の出し入れがスムーズ。保護パッド付きのタブレットポケットや携帯電話の出し入れに便利なフロントのポケット、バッテリーやイヤホンなどのアクセサリーの収納に便利なメディアポケットを装備。

⭐️付属品

ショルダー欠品

⭐️発送方法

匿名配送

コンパクトにして発送致します。

カラー···グレー

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 未使用に近い

