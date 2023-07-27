今年の新作から定番まで！ カルティエ　サングラス　caltier　トリニティ ビンテージ サングラス/メガネ

カルティエのビンテージサングラスになります。
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あくまでも中古品になりますので神経質な方や中古品にご理解が頂けない方はご購入をお控えください。
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●ご購入後のクレームや返品は受け付けておりません。
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カルティエのビンテージサングラスになります。レンズ、フレームに傷等は無く状態はいいです。付属品はありません。あくまでも中古品になりますので神経質な方や中古品にご理解が頂けない方はご購入をお控えください。その他気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。●ご購入後のクレームや返品は受け付けておりません。The North Face Trans Antarctica 1990 Expedition gore tex steep tech supreme jordan nike adidas air max 90 95 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 the north face timberland polo sportsman sport rrl rlx vintage polo ski polo country snow beach wingfoot usa ポロ ラルフローレ lo life rl 1992 92 91 93 the apartment