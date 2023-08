After You…三点セット

【期間限定値下げ】美品 エストネーション ツイード ペプラムセットアップ

上 着

美品 EIKOKONDO/エイココンドウ、セットアップ、ジャケット、バルーン

ベスト…未使用品

⁑【新品未使用タグ付き】定価7万円程 東京ソワール 高級喪服礼服□

スカート

23区 フォーマルスーツ 40 L ピンクベージュ ブラウス38とコサージュ付き



ランバン コレクション ☆総柄 セットアップ スカート 36 日本製 薄手 春夏

上着…

ヴィヴィアンウエストウッド ヴィンテージ スーツ

肩幅…約390

新品タグ付✨サルヴァトーレフェラガモ セットアップ ガンチーニ 花柄刺繍 L

身幅…約440

美品⭐️アンタイトル ツイードセットアップ スーツ ワンピース ジャケット 1

ウェスト幅…約370

form forma フォルムフォルマ セットアップ 9号

着丈…約550

✨美品✨LEONARDシルク100% スカートスーツ上下 デニム 金ボタン



未使用品♪ Mavimoon ★ セットアップ ノーカラー プリーツ FREE

スカート…

INDIVI ノーカラージャケット/パンツスーツ ベージュ 38 /M

ウェスト幅…約315

良品!東京ソワール大きいサイズ25号 喪服ワンピースセットアップ 黒 礼服前開き

スカート丈…約410

ジュンアシダ ツーピース 7



美品♪大きいサイズ44 東京ソワール ウンガロワンピーススーツ マザーズドレス

平成時代に購入して、春をメインに着ていたので、二年ほどしかきてないです。

VALENTINOバレンティノネイビースカートスーツ 高級クリーニング済み XS

生地はしっかりしていますし、アナウンサーの方々も愛用していたブランドでしたので、品があります。

ユキコハナイ新品未使用とっても豪華なスーツ 定価143,850円

生地がしっかりしており、まだまだ着用頂けるので、出品します。

インディヴィ スカートスーツ 上38 下40 W70 グレー 卒業・入学・式服

当時50000円程したスーツだったかと思います。

【高級】【L】EPOCA♡エポカ ツイード スカートスーツ レディース 三陽商会



新品タグき Petit Poudre 9号 ワンピーススーツ 上下 セットアップ



ピンクハウス ブラウン系&グラデーションピコフリル セットアップ

画像⑨

新品同様 定価50万 ヴァレンチノ ブティックファーストライン リネン スーツ

うまく写せず見分けがつかないかもしれませんが、とある有名クリーニング店に頼んだところ、黄色身が変わって見えたので指摘をしたことがあります。

ヒマワリさま専用 After You…スーツ…スリーピース

ベストとセットで着用していただいても、ベストの見える部分は胸元の一部ですし、特に変化は感じませんが、吊り下げて並べてみた時には違いを感じるかもしれません。

美品✨【自由区】セットアップスーツ ラビットファー ブラウン ジャケットスカート



【美品】東京イギン 匠の黒 高級 礼服 喪服 ブラックフォーマル 大きいサイズ

二度目のクリーニングでは一度目と違い変化を感じることはありませんでした。

プラステ ツイード カラーレス セットアップ 大きいサイズXL 滝沢眞規子

その後は着用していません。

レリアン コットンレースス-ツ 13号 ブルー系



Collections for Le Suit セットアップ ウール100%

画像⑩

クリスチャンディオール セットアップ ストライプ オレンジ 大きいサイズ 11

一番スカートを愛用していました。

東京ソワール、冠婚葬祭礼服4点セット、11号。美品!!

スカート裏地がつれていますが、スカート表地には影響ありません。

TOKYO SOIR新品未使用フォーマルスーツ



ランバンコレクション★スカートスーツ40

••○••●••●•○•●••●••○••

ソワール レディース ワンピース セット ブラック フォーマル

関連商品はこちらからどうぞ

ナチュラルビューティーベーシック ノーカラージャケット ワンピース ラメツイード

#RiraViolaレディース

新品未使用 ソワール ドルチェ 高級素材使用 マザーズドレス セット 日本製

#RiraViolaアフターユー

S472★アンクライン スカートスーツ ワンピース+ジャケット濃紺 5 卒業式

#RiraViola

ポールスミスウィメン シルク混 スカートセットアップ 40 レディース

#RiraViola

191 フロータイド ワンピーススーツ 未着用タグ付き



極美品 Chloe ブラックフォーマル ワンピース ボレロ セットアップ 9

••○••●••●•○•●••●••○••

新品未使用 タグ付き クレージュ ツイード 通年◎ セットアップ 40 L

色調は使用の機種、設定などにより、画像と実物の商品の色見が異なる場合あり

UNTITLED アンタイトル スーツ 卒業式 入学式にも



Alama 23号 大きいサイズ ブラックフォーマル ワンピース 喪服

••○••●••●•○•●••●••○••

美品 お卒業式入学式お受験スーツ ワンピース11号 MISS J 濃紺

中古品は勿論のこと、新品、未開封品とは言え全て自宅保管品です…自然光と蛍光灯でも見えるもの見えないものがあり、見落としもあり得ます

レジィーナロマンティコ レジーナロマンティコスカートスーツ

出品後の追加事項は随時更新…現状をお調べしますので、商品情報に止まらずご納得頂けるまで、購入前にコメント下さい

ef-de セットアップ スーツ ジャケット スカート スカートLサイズ



レディース用フォーマルドレス

••○••●••●•○•●••●••○••

カルバンクライン スーツ

他サイトにも出品中、突然削除する場合あり

【新品・洗える】夏用喪服15号★ソワール★前ファスナーワンピース

先にご購入頂いたお客様が優先です

新品未使用♡トゥービーシック♡スプリングコート

お後のご購入者様はキャンセルさせて頂きますので、ご理解の程よろしくお願い致します

川村かおり ロイヤルプッシー スーツセットアップ



新品未使用♡her lip to Blanche Tweed Set-Up

••○••●••●•○•●••●••○••

e4182 ジャンフランコフェレ【48】ベスト スラックスパンツ ブラック

プロフィールをご一読頂き、ご納得頂けるお客様よりお願い致します

SOIR LES MUES ソワールブラックフォーマルワンピース9号



新品未使用 英国御用達 アクアスキュータム ブラックフォーマル 夏用ワンピース

##RiraViola

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

After You…三点セット 上 着 ベスト…未使用品 スカート上着…肩幅…約390身幅…約440ウェスト幅…約370着丈…約550スカート…ウェスト幅…約315スカート丈…約410平成時代に購入して、春をメインに着ていたので、二年ほどしかきてないです。生地はしっかりしていますし、アナウンサーの方々も愛用していたブランドでしたので、品があります。生地がしっかりしており、まだまだ着用頂けるので、出品します。当時50000円程したスーツだったかと思います。画像⑨うまく写せず見分けがつかないかもしれませんが、とある有名クリーニング店に頼んだところ、黄色身が変わって見えたので指摘をしたことがあります。ベストとセットで着用していただいても、ベストの見える部分は胸元の一部ですし、特に変化は感じませんが、吊り下げて並べてみた時には違いを感じるかもしれません。二度目のクリーニングでは一度目と違い変化を感じることはありませんでした。その後は着用していません。画像⑩一番スカートを愛用していました。スカート裏地がつれていますが、スカート表地には影響ありません。••○••●••●•○•●••●••○••関連商品はこちらからどうぞ#RiraViolaレディース#RiraViolaアフターユー#RiraViola#RiraViola••○••●••●•○•●••●••○••色調は使用の機種、設定などにより、画像と実物の商品の色見が異なる場合あり••○••●••●•○•●••●••○••中古品は勿論のこと、新品、未開封品とは言え全て自宅保管品です…自然光と蛍光灯でも見えるもの見えないものがあり、見落としもあり得ます出品後の追加事項は随時更新…現状をお調べしますので、商品情報に止まらずご納得頂けるまで、購入前にコメント下さい••○••●••●•○•●••●••○••他サイトにも出品中、突然削除する場合あり先にご購入頂いたお客様が優先ですお後のご購入者様はキャンセルさせて頂きますので、ご理解の程よろしくお願い致します••○••●••●•○•●••●••○••プロフィールをご一読頂き、ご納得頂けるお客様よりお願い致します##RiraViola

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スカートスーツ 15号✨美品✨【INDIVI】セットアップ(38)ワンピース ツイードジャケットレディース 婦人 喪服 礼服Burberry黒スーツニッセン スカート スーツ ウール調 洗える ノーカラー ストレッチ 秋 冬 春極美品クレシェンドモア アンサンブルスーツ ワンピース 肩パッド レトロ11Lクリスチャンオジャール 長袖カットソー/ロング丈スカートセットアップ サイズ9号【美品】トゥモローランド ツイード セットアップ ノーカラー スーツ フォーマル✤2019SS セオリー Theory ニット×スカート セットアップ✤アンタイトル ツイードスーツ