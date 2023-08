リーメントのディズニーキャラクターデコケーキです。

中々出回らないお品物の新品未使用品です。

マイメロちゃんが、ずっと待ってます

外箱は開封済みですので、その点ご了承ください。

全6種、バラ売り不可。

①ミッキーマウス

②ミニーマウス

③くまのプーさん&ピグレット

④スティッチ&スクランプ

⑤アリス&チシャネコ

⑥ダンボ

ご購入お待ちしております!

ぷちサンプル

食玩

食品サンプル

ミニチュア

ドールハウス

ケーキ

ケーキサンプル

ケーキミニチュア

ディズニー

ディズニーキャラクター

くまのプーさん

スティッチ

アリス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

