ブランド

送料無料 ナイキ 刺繍ロゴ ハーフジップ ゆるだぼ00s ナイロン パーカー

NIKE / ナイキ

商品説明

サイズ

注意事項

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランドNIKE / ナイキ商品説明大人気のNIKEの90s、銀タグのナイロンジャケットになります。ビックシルエットで、前面、背面のナイキのスウオッシュロゴがシンプルで、最高にカッコイイです。特に目立ったダメージなく、まだまだお使いいただけます。VINTAGE品をご理解いただきたく、宜しくお願いします。サイズ メンズ L身幅 約62cm着丈 約70cm古着をご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの言い分はご遠慮ください。注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止の為、ご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。ご理解同意出来る方のみお願い致します。#NIKE #ナイキ #ヌプシ #nuptse #ナイロンジャケット #ビンテージ #90s #銀タグ #希少デザイン #希少サイズ #美品 #ストリート #希少品 #激レア #コラボ #ビックシルエット #美品 #完売 #定番 #ヴィンテージ #VINTAGE #極美品 #美品 #入手困難 #レア #限定 #人気 #ハイブランド #完売 #高級 #コラボ #ダウンジャケット #ダウン #ビックシルエット #大きいサイズ #古着 #希少カラー #blue #ブルー #青

