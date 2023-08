大人気ストリートブランド『stussy (ステューシー)』のサングラスになります。

「Michael(マイケル)」「Richie(リッチー)」などのモデルが有名。

こちらは人気の「Michael(マイケル)」

近年モデル。ジャパンメイド。

定番のブラックフレーム。

レンズはほぼクリア見えのブラック系。

そしてあまり見かけない、テンプルにSSロゴが入るレアモデル♪

※箱、ソフトケース付きます。

あまりキズ等も無く、状態良いと思います。

ユニセックスでどうぞ。

レンズカラー···ブラック

フレームカラー···ブラック

種類···サングラス

レンズ特徴···度なし

フレーム形···スクエア

@サイズ

-

@実寸

レンズ幅 5.0cm

ブリッジ幅 1.8cm

フレーム幅 13.5cm

テンプル 14.0cm

@カラー

ブラック×ブラック(ほぼクリア)

@生産国

日本

@素材

プラスチック

この他にも、US、デザイナーズ中心に出品しておりますので、是非ご覧くださいませ。

↓

#silverfox

*画像ですが、角度や光の加減により、実際の色と異なる場合がございます。

*USED商品になります。

ご理解頂けない方のご購入はお控えくださいませ。

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大人気ストリートブランド『stussy (ステューシー)』のサングラスになります。「Michael(マイケル)」「Richie(リッチー)」などのモデルが有名。こちらは人気の「Michael(マイケル)」近年モデル。ジャパンメイド。定番のブラックフレーム。レンズはほぼクリア見えのブラック系。そしてあまり見かけない、テンプルにSSロゴが入るレアモデル♪※箱、ソフトケース付きます。あまりキズ等も無く、状態良いと思います。ユニセックスでどうぞ。レンズカラー···ブラックフレームカラー···ブラック種類···サングラスレンズ特徴···度なしフレーム形···スクエア@サイズ -@実寸レンズ幅 5.0cmブリッジ幅 1.8cmフレーム幅 13.5cmテンプル 14.0cm@カラーブラック×ブラック(ほぼクリア)@生産国日本@素材プラスチックこの他にも、US、デザイナーズ中心に出品しておりますので、是非ご覧くださいませ。↓#silverfox*画像ですが、角度や光の加減により、実際の色と異なる場合がございます。*USED商品になります。ご理解頂けない方のご購入はお控えくださいませ。

