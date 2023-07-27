2022新発 TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品 レンズ(単焦点)

タムロン SP 35mm F1.8 DI VC USD (F012N) ニコン 美品です。

Panasonic LUMIX G 14mm F2.5



宮崎光学 MS−OPTICS Sonnetar 50mm f1.3 BKペイント

防湿庫整理の為お譲りします。

【点検済】ズミクロン M35mm F2 ASPH. フードはめ込み式



LEICA APO TELYT-R 180mm f3.4

◆外観

極美 NIKON AI-S NIKKOR 28mm f2.8 単焦点 #2481

スレやキズ等ございますので、

ニコン Nikon Ai NIKKOR 50mm f/1.4 （元箱付き）

画像でのご確認をお願い致します。

Carl Zeiss カールツァイス Sonnar T* 135mm f2.8

◆光学

【極美品】フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95

美しい光学です。クリアな視認性です。

KM様専用 SIGMA 30mm F1.4 DC DN

カビ、クモリ無いと思います。

✨極美品✨Canon EF 40mm E2.8 STM ホワイト❤単焦点レンズ

◆動作

送料込みSONY Sonnar 24mm F1.8 SEL24F18Z 箱無し

機能系も大変良好。

SONY FE用レンズ SAMYANG AF 135mm F1.8 FE

全機能大変スムーズに作動します。

TAMRON SP Macro 90mm F2.5 52BB Y/C タムロン



LAOWA 17mm f1.8 単焦点レンズ

写真に写っている物のみとなります。

OLYMPUS M.zuiko45mmf1.8 シルバー



キャノンRF 35mm F1.8stm

宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

タムロン SP 35mm F1.8 DI VC USD (F012N) ニコン 美品です。防湿庫整理の為お譲りします。◆外観スレやキズ等ございますので、画像でのご確認をお願い致します。◆光学美しい光学です。クリアな視認性です。カビ、クモリ無いと思います。◆動作機能系も大変良好。全機能大変スムーズに作動します。写真に写っている物のみとなります。宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon EF-M 22mm F2 STM 単焦点レンズHD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited （ブラック）carl zeiss planar 1.4/50 zf.2ZENZANON-PS 50mm f3.5 ZENZA BRONICAG 20mm / F1.7 II ASPH. H-H020A