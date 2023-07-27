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2022新発 TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品 レンズ(単焦点)

商品の説明

タムロン SP 35mm F1.8 DI VC USD (F012N) ニコン 美品です。
Panasonic LUMIX G 14mm F2.5

宮崎光学 MS−OPTICS Sonnetar 50mm f1.3 BKペイント
防湿庫整理の為お譲りします。
【点検済】ズミクロン M35mm F2 ASPH. フードはめ込み式

LEICA APO TELYT-R 180mm f3.4
◆外観
極美 NIKON AI-S NIKKOR 28mm f2.8 単焦点 #2481
スレやキズ等ございますので、
ニコン Nikon Ai NIKKOR 50mm f/1.4 （元箱付き）
画像でのご確認をお願い致します。
Carl Zeiss カールツァイス Sonnar T* 135mm f2.8
◆光学
【極美品】フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95
美しい光学です。クリアな視認性です。
KM様専用　SIGMA 30mm F1.4 DC DN
カビ、クモリ無いと思います。
✨極美品✨Canon EF 40mm E2.8 STM ホワイト❤単焦点レンズ
◆動作
送料込みSONY Sonnar 24mm F1.8 SEL24F18Z 箱無し
機能系も大変良好。
SONY FE用レンズ SAMYANG AF 135mm F1.8 FE
全機能大変スムーズに作動します。
TAMRON SP Macro 90mm F2.5 52BB Y/C タムロン

LAOWA 17mm f1.8 単焦点レンズ
写真に写っている物のみとなります。
OLYMPUS M.zuiko45mmf1.8 シルバー

キャノンRF 35mm F1.8stm
宜しくお願いします。

Canon EF-M 22mm F2 STM 単焦点レンズ

商品の情報

商品のサイズニコンFマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited （ブラック）

carl zeiss planar 1.4/50 zf.2

ZENZANON-PS 50mm f3.5 ZENZA BRONICA

G 20mm / F1.7 II ASPH. H-H020A
タムロン SP 35mm F1.8 DI VC USD (F012N) ニコン 美品です。防湿庫整理の為お譲りします。◆外観スレやキズ等ございますので、画像でのご確認をお願い致します。◆光学美しい光学です。クリアな視認性です。カビ、クモリ無いと思います。◆動作機能系も大変良好。全機能大変スムーズに作動します。写真に写っている物のみとなります。宜しくお願いします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

2022新発 TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品 レンズ(単焦点)

50分钟前

2022新発 TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品 レンズ(単焦点)

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