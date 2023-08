セオリー人気定番のCRAPE素材の

セオリー人気定番のCRAPE素材のセットアップです☆国内直営店舗で上下で7万円程お品です☆出品実物は6〜8の画像です。他にもセオリーや ヨーコチャン の人気商品を出品中です☆上質トリアセテート と、ダークネイビーのお色で大人のトロミコーディネートが完成☆着るだけで簡単にオシャレ上級者に☆単品でも幅広くコーディネートでき、重宝です☆トップスは YOKO CHAN っぽいデザインと素材感ですが、下部が開きすぎず、大人っぽいセオリーらしい綺麗なラインです☆素材はポリエステルだけではなくトリアセテート70%なので、上質さを感じます☆程よい丈でお尻周りをカバーできますので、どんなボトムスにも、フラットシューズでも、スタイル良く着ていただけます☆センターバックがクロスしたデザインですが、露出し過ぎる事なく、上品で大人の雰囲気です☆パンツはセオリーイチオシの新型の クロップド フレア パンツ でウエストすっきりのアンクル丈なのでカジュアルから綺麗めまで幅広いコーディネートでお使い頂けます☆サイズ トップス S ボトムス 0 (実寸 履き口約36㎝ 股下約68㎝)1度試着程度なので美品です☆防虫加工を施したクリーニング済みですので安心してすぐに着ていただけます☆袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

