商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike Dunk Low EMB NBA 75th Anniversary Chicagoシカゴ ダンク型番: DD3363-100#NIKE#NikeDunkLowEMBNBA75thAnniversaryChicago26.0cm踵のソールが少し削れています。10回程度丁寧に履きました!スニーカーダンク購入品です。箱、黒タグありメインカラー···レッド人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボール特徴/機能/素材···別注、レザー

