【SALE／55%OFF】 #2013 レア #MILKBOY セーター】 CARNIVAL 【BONE ニット/セーター

・注意事項⚠️

COOGI3Dニット

他サイトでも同時出品していますので、トラブル防止のため、購入前に購入の意思をコメントしてください。購入コメントをいただいた時点で他サイトの出品を取りやめます。ゆえに購入コメント後のキャンセルは固くお断りいたします。

・発送方法

ゆうゆうメルカリ便予定

雨に濡れないようにビニール袋に入れて発送します。

たぶんパンパンに箱に詰めますがご了承ください。

・発送期間

入金確認後1~3日以内

※なるべく迅速に発送しますが、万が一遅れる場合はご連絡差し上げます。

・ブランド

MILKBOY(ミルクボーイ)

・サイズ(平置き)

身幅52cm

着丈72cm

・素材

アクリル70%

ウール30%

・特徴

2013年秋に発売された、今では手に入らない激レアアイテムです。

定価は¥22,000でした。

ここまで繊細で上質なニットは、ハイブランドでも中々見かけません。

ほんとは売りたくないです。

・状態

目立ったダメージは無く、状態は綺麗なので中古品であることを許容できる方にはお買い得です。

※素人自宅保管品ですので、多少のスレや保管シミはご容赦ください。気にする方、中古品であることを理解できない方は購入をお控えください。

カラー···ブラック系

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···骨柄

ネック···Uネック

素材···ダブルジャガード

季節感···春、秋、冬

以下ブランドが好きな方にオススメです。

ミルクボーイ MILKBOY

ランドバイミルクボーイ LAND by MILKBOY

アーダーエラー ADER ERROR

メゾンキツネ MAISON KITSUNE

アンダーカバー UNDERCOVER

カーハート Carhartt WIP

ナイキ NIKE

ステューシー STUSSY

アディダス adidas

ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE

ディッキーズ Dickies

エックスガール X-girl

バンズ VANS

バレンシアガ Balenciaga

チャンピオン Champion

ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR

シュプリーム Supreme

ハフ HUF

ネイバーフッド NEIGHBORHOOD

ナンバーナイン NUMBER(N)INE

エクストララージ XLARGE

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミルクボーイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

