【SALE／55%OFF】 #2013 レア #MILKBOY セーター】 CARNIVAL 【BONE ニット/セーター

・注意事項⚠️
COOGI3Dニット
他サイトでも同時出品していますので、トラブル防止のため、購入前に購入の意思をコメントしてください。購入コメントをいただいた時点で他サイトの出品を取りやめます。ゆえに購入コメント後のキャンセルは固くお断りいたします。
【完売品】 Arte Antwerp ART Know Tertis Polo
【MOSCHINO】ニットセーター
・発送方法
【 未使用 】LUIGI BORRELLI ルイジボレッリ コットンセーター54
ゆうゆうメルカリ便予定
Mars Knitwear モックネックニット（Ｍ）Black
雨に濡れないようにビニール袋に入れて発送します。
カンティス着用 blufcamp コットンニット
たぶんパンパンに箱に詰めますがご了承ください。
MBレイヤードニット ブラック L
STONE ISLAND ストーンアイランド メンズニット Ｍ
・発送期間
marka セーター
入金確認後1～3日以内
UNDERCOVER フィッシャーマンニット 1998AW エクスチェンジ期
※なるべく迅速に発送しますが、万が一遅れる場合はご連絡差し上げます。
【L】☆極美品☆ 『FIRE BEAR/ベア❕』ブラック/プルオーバー
COOGI ニット 3Dニット
・ブランド
ROCHAS 2020aw 総柄ニット
MILKBOY（ミルクボーイ）
mr gentleman ミスタージェントルマン 切り替えニット セーター
Antonio vattev インターシャプルオーバー ニット
・サイズ（平置き）
コムデギャルソンオムプリュス 21aw ポリエステル ねじれベスト
身幅52cm
POLOラルフローレンMERINO WOOL VネックセーターXXLグリーン新品
着丈72cm
未使用新品！日本製 FACETASM ALAN KNIT TEE チャコール
新品 Y(dot) BY NORDISK ミックス ニット カーディガン
・素材
おかずのり様専用 マルジェラニット 一部小穴あり キレイなグリーンです
アクリル70%
OY ニット︎
ウール30%
ドリスヴァンノッテン薄手シンプルニットメリノウール
ほぼ未使用 Maison Margiela ニットセーター 手長 Lサイズ
・特徴
BATONER ニット
2013年秋に発売された、今では手に入らない激レアアイテムです。
超激レア 90s oldstussy 長袖 ハーフジップニット
定価は¥22,000でした。
SACAI 20aw バイカラー ニット セーター ジップ切替 サカイ
ここまで繊細で上質なニットは、ハイブランドでも中々見かけません。
80’s vintage ポロニット 襟付きデザインニット ゆるだぼ 日本製
ほんとは売りたくないです。
DIRK BIKKEMBERGS archive 半袖ニット
ami paris ニットセーター 夏限定価格
・状態
【即決】国内正規品 サンローランパリ 2018AW モヘヤ混 セーター S
目立ったダメージは無く、状態は綺麗なので中古品であることを許容できる方にはお買い得です。
希少 Burberrys バーバリーズ 刺繍ロゴ ニット ホースロゴ オーリブ
※素人自宅保管品ですので、多少のスレや保管シミはご容赦ください。気にする方、中古品であることを理解できない方は購入をお控えください。
メゾンマルジェラ ニット セーター maison margiela
定番18AW BLACK WEIRDOS インヤン 陰陽 ニット 茶123N▲
カラー···ブラック系
ニット ANN DEMEULEMEESTER
袖丈···長袖
ボボボーボ・ボーボボ ダサセーター 首領パッチ
着丈···ミドル
stefancooke 22SS vネックニット
柄・デザイン···骨柄
エルエルビーンバーズアイニット
ネック···Uネック
定価3万円程 アダバット ニット セーター サイズ4(L相当) メンズ
素材···ダブルジャガード
新品未使用Supreme Open Knit Small Box Sweater
季節感···春、秋、冬
クルチアーニ vネックニット
kudos white square pullover knit ハーフジップ
以下ブランドが好きな方にオススメです。
クージー COOGI 柄ニット 3Dニット
ミルクボーイ MILKBOY
kiton キートン シルクカシミヤ ニットベスト
ランドバイミルクボーイ LAND by MILKBOY
刺繍ワッペン★Lサイズ★ HYSTERIC GLAMOUR 長袖トップス
アーダーエラー ADER ERROR
メゾン マルジェラ エルボーパッチ ニット セーター ブラック
メゾンキツネ MAISON KITSUNE
【一点物デザイン】ガント ハーフジップニット ボーダー 90s 超希少 XL
アンダーカバー UNDERCOVER
アモーメント paper yarn collar knit
カーハート Carhartt WIP
2015ss prada stitch cotton cardigan 48
ナイキ NIKE
GX1000 jacquard knit crewneck
ステューシー STUSSY
Our Legacy Shoulder Alpaca Crew Knit
アディダス adidas
Maison Margiela 14ローゲージ ニット
ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE
半額以外！【美品】ヴィトン LV ユニセックス グレー Vネックセーター ロゴ
ディッキーズ Dickies
JOHN SMEDLEYビンテージハイゲージVネックニット(イギリス製)
エックスガール X-girl
kolor ニット
バンズ VANS
macmahon knitting mills/Niche. ニット
バレンシアガ Balenciaga
maison margiela メゾンマルジェラ デストロイ加工 ニット S
チャンピオン Champion
masu 22aw POPCORN NORDIC SWEATER mocha
ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR
パパス ニット帽付き
シュプリーム Supreme
【激レア！３Dマルチカラー】オーストラリア製 ニット セーター 7分袖 L
ハフ HUF
USA製個性的ノルディック柄総柄ニットセーターヴィンテージ古着ゆるダボ90s
ネイバーフッド NEIGHBORHOOD
インバーアラン×シップス ケーブルニット ネイビー Lサイズ相当スコットランド製
ナンバーナイン NUMBER(N)INE
【新品 未使用】HERMES エルメス リネンニット
エクストララージ XLARGE
stein KID MOHAIR CARDIGAN 20AW
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ミルクボーイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
JORDANLUCA ジョーダンルカ ニット
kolor 21WCM-N05305 ニット
dairiku 22aw アーガイル モヘヤニット M 美品
Dime ニットセーター XL
・注意事項⚠️他サイトでも同時出品していますので、トラブル防止のため、購入前に購入の意思をコメントしてください。購入コメントをいただいた時点で他サイトの出品を取りやめます。ゆえに購入コメント後のキャンセルは固くお断りいたします。・発送方法ゆうゆうメルカリ便予定雨に濡れないようにビニール袋に入れて発送します。たぶんパンパンに箱に詰めますがご了承ください。・発送期間入金確認後1～3日以内※なるべく迅速に発送しますが、万が一遅れる場合はご連絡差し上げます。・ブランドMILKBOY（ミルクボーイ）・サイズ（平置き）身幅52cm着丈72cm・素材アクリル70%ウール30%・特徴2013年秋に発売された、今では手に入らない激レアアイテムです。定価は¥22,000でした。ここまで繊細で上質なニットは、ハイブランドでも中々見かけません。ほんとは売りたくないです。・状態目立ったダメージは無く、状態は綺麗なので中古品であることを許容できる方にはお買い得です。※素人自宅保管品ですので、多少のスレや保管シミはご容赦ください。気にする方、中古品であることを理解できない方は購入をお控えください。カラー···ブラック系袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···骨柄ネック···Uネック素材···ダブルジャガード季節感···春、秋、冬以下ブランドが好きな方にオススメです。ミルクボーイ MILKBOYランドバイミルクボーイ LAND by MILKBOYアーダーエラー ADER ERRORメゾンキツネ MAISON KITSUNEアンダーカバー UNDERCOVERカーハート Carhartt WIPナイキ NIKEステューシー STUSSYアディダス adidasザ・ノース・フェイス THE NORTH FACEディッキーズ Dickiesエックスガール X-girlバンズ VANSバレンシアガ Balenciagaチャンピオン Championヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOURシュプリーム Supremeハフ HUFネイバーフッド NEIGHBORHOODナンバーナイン NUMBER(N)INEエクストララージ XLARGE
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ミルクボーイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし