最終決算 VivienneWestwood パール　チョーカー　ネックレス　ゴールド ネックレス

ゴールドとパールの組み合わせがとっても可愛いです!

可愛さと高級感を与えてくれるアクセサリーですね^ ^

日常からパーティーまで幅広く活躍します^ ^

VivienneWestwoodの人気アクセサリーを是非!

長さ約39cm

太さ約5mm

チャーム横約2.5cm 縦約1.5cm

状態

やや傷や汚れあり

付属品はありません。

イギリスからの並行輸入の為、日本の正規代理店で買うより格安です!

系統としましては、ヴィヴィアン、ヴィヴィアンウエストウッド、ビビアンVivienneWestwood オーブネックレス

ハイブランドアクセサリー、ピアス、ネックレス

スモールオーブペンダント、ジャスティンデイビス、地雷系 などに興味がある方は是非よろしくお願いします^ ^

カラー···ゴールド パール 真珠

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

