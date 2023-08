【最安値挑戦！】 linea VINCI uomo 柔らかめの革ジャン ダブル レザージャケット レザージャケット

フォローしていだだければ10%割り引き

□商品説明 デザイン

柔らかめの革ジャン

VINCI linea uomo レザージャケット ダブル 柔らかめの革ジャン



□ブランド:

VINCI linea uomo

□カラー:

黒系

□サイズ:

タグ表記 Mサイズ

Lサイズ相当

詳しくは寸法をご覧ください

着丈62 身幅66 肩幅56 袖丈61

裄丈78(エリから袖まで)

(cm)

※平置きでの計測です。

素人採寸のため多少の誤差が生じる場合があります。

□素材:

レザー

□状態:

古い革なので多少スレあります

左手のボタン割れてます

他には目立った汚れはありません。

ヴィンテージに理解がない方はご遠慮ください

※詳しくは写真をご覧ください。

□その他注意事項:

自宅保管品です。

(喫煙者なし、ペットなし)

中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。

他フリマサイトでも出品しておりますので、ご購入のタイミングによっては売り切れとなる可能性があります。

申し訳ありませんが、予めご了承ください。

kk008011400

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

