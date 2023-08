★☆★☆★☆★フォロー割引き実施中★☆★☆★☆★

※〜3999円→200円引き

※〜9999円→300円引き

※10000円〜→500円引き

☆リピート割り

リピーターの方は200円引き

☆おまとめ割り

2枚以上ご購入の方は更に200円引き

✳️是非、ご活用くださいませ(^^)

✳️お気に入りの一枚を探して見てくださいね♪

⬇️タップすると一覧が見られます^ ^

#らも古着屋

90s 90年代 をはじめ、スケーターブランド、ハイブラストリートのトレンドや ビックサイズ など スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

✏️コメントにてフォロー割り希望!と遠慮なくコメント下さいね!

✏️お顔が見えないお取引きになりますのでより丁寧な対応を心がけ気持ちの良いお取引きをと考えております。

✏️全てUSED品、オールド、ヴィンテージ、(古着)となりますので古着の特性を良くご理解の上、お取り引きをお願い致します。

☑️ブランド hysteric glamour

ヒステリックグラマー

✴️ ドラマHEROなどプライベートでも着用しているhystericglamourスタッズデニム‼︎

☑️サイズ 30

☑️カラー インディゴ

☑️実寸 (cm)

ウエスト38.5

股上22.5

股下76

ワタリ25

裾幅18.5

平置き採寸です。

⚠️多少の誤差はご了承ください。

管理番号 kj HANIGO

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

