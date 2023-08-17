驚きの値段 ロンT patagonia LONG-SLEEVED タンXL LOGO P-6 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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XLサイズ
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素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
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パタゴニア
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yohji yamamoto ゆりかご カットソー
新品、未使用、正規品、タグ付きです。
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偽物なら返金します。
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カラー···ベージュ
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|パタゴニア
|商品の状態
|新品、未使用
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patagonia ロンT LONG-SLEEVED P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE 38518 ロングスリーブ レスポンシビリティ Tシャツ 長袖 タンXLサイズ 着丈 76胸囲 136素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。パタゴニア新品、未使用、正規品、タグ付きです。 偽物なら返金します。カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|パタゴニア
|商品の状態
|新品、未使用