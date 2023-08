驚きの値段 ロンT patagonia LONG-SLEEVED タンXL LOGO P-6 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

patagonia ロンT LONG-SLEEVED P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE 38518 ロングスリーブ レスポンシビリティ Tシャツ 長袖 タン

XLサイズ

着丈 76

胸囲 136

素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

パタゴニア

新品、未使用、正規品、タグ付きです。

偽物なら返金します。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

