GUCCIのサンダル

【美品】gucci サンダル 1990年代ヴィンテージ物

サイズ9(28cmくらい)です。

CASE TABINARE SANDALS tomo&co サンダル 26cm



【新品未使用】イージースライド “アズール”

何度か履いていますが綺麗だと思います。

adidas YEEZY Foam Runner Onyx

サンダルのみです。

テリック(TELIC) all roads s1 ブラック 27cm

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

GUCCIのサンダルサイズ9(28cmくらい)です。何度か履いていますが綺麗だと思います。サンダルのみです。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

NIKE モアテン サンダル ブラック28cmSHAKA NEO HIKER AT for BRIEFINGHOKA ONE ONE(ホカオネオネ) ORA RECOVERY FLIP