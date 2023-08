【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 KAZUYUKI KUMAGAI / ロングシャツ シャツ

KAZUYUKI KUMAGAI

100/2FINXタイプライターレギュラーカラーロングシャツ

SIZE:2

色:NAVY

素材:COTTON 100%

寸法:着丈86.5cm、バスト118cm、肩幅48cm、袖丈62cm

ハリ感のある素材で仕上げたレギュラーカラーのロングシャツです。

長い着丈と両サイドの裾部分に入った深めのカットがアクセントになっており、単体でもレイヤードでも使いやすい一着かと思います。

あくまで中古品ですので、状態にこだわりのある方はご遠慮ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カズユキクマガイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

