●はじめに

●はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています‼️ナイキ・チャンピオン・ステューシー・ノースフェイス・カーハート・アディダス ⬇️タップすると一覧が見れます #古着屋★FOIL★●出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。○ブランドケボズ keboz○特徴刺繍ロゴ両面刺繍ラウンドロゴエンブロイダリー裏起毛ビッグサイズビッグシルエット○サイズサイズ表記Mサイズ詳細(㎝)平置き採寸・肩幅69・身幅72・袖丈54・着丈70※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。○カラーグリーン 緑 イエロー 黄色○素材コットン 綿 100% / 裏起毛○状態美USED(右肩に若干の変色あり・最後の画像)●クリーニングなどで状態のケアはしておりますが、あくまで古着ということをご理解の上、ご注文よろしくお願いします。●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。●発送ご入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。●最後に他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けましたら幸いです。#古着屋★FOIL★22330033

