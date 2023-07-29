【即日発送】 WAKE BTS UPフルセット ３形態セット B 初回限定盤A K-POP/アジア

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素人保管でありますこと、約9年程前のお品ですので少なからず経年劣化がございますこと、初期からのスレ等ございますことを予めご了承下さい。神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。
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発送の際は、防水梱包をし発送致します。
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ご覧いただき、ありがとうございます！即購入◎- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2014年発売 日本1st アルバムBTS 防弾少年団 WAKE UP CD　3形態セット当時発売されたもの、全て揃ってます！・ 初回限定盤A（CD＋DVD）・ 初回限定盤B（CD＋ DVD）・ 通常盤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✩廃盤のフルセット品でどれも現在入手困難！出回りの非常に少ないため貴重だと思います。✩商品到着後、中身確認をし、商品到着時の初期の状態のまま、暗所にて大切に保管しておりましたので、状態はとても良いです。素人保管でありますこと、約9年程前のお品ですので少なからず経年劣化がございますこと、初期からのスレ等ございますことを予めご了承下さい。神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。発送の際は、防水梱包をし発送致します。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -BTS 防弾少年団 ばんたん RM JIN SUGA J-HOPE JIMIN V JUNGKOOK ナムジュン ジン ユンギ ホソク ジミン テヒョン テテ ジョングク グクトレカ ミニフォトカード カード ポストカード ポスカ セット レア 貴重 デビュー 初期 防彈少年團 花様年華 For you 特典 CD 韓国 ショップ SHOP 限定 ポニーキャニオン ポニキャ anniversary アニバーサリー 1st anniversary WAKE UP フォトカード ポストカード 公式 ソクジン ジン ユンギ SUGA ナムジュン ナム RM ホソク ホビ J-HOPE ジミン テヒョン テテ V ジョングク グク アルバム　トレカ HYBE Newjeans「WAKE UP」防彈少年團定価: ￥ 3704#防彈少年團 #CD・DVD

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