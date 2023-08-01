【返品?交換対象商品】 リーバイス 93年製　LEVIS 71506XX デニム 大戦モデル 1st Gジャン/デニムジャケット

この度は数ある中からご覧いただきありがとうございます。

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◇ 日本製 初期復刻 90年代 リーバイスGジャン リーバイス506×× 1stモデルです。

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LEVES 506xx のレプリカになります。

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★90年代復刻デニムブームの中で507xx 2ndと共にマニアを喜ばせた日本製です。

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90年代の復刻になりますが雰囲気抜群です。

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その他 リーバイス501 リーバイスビンテージ LIVES 501×× など何本か出品してますので良かったらチェックしてください。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

この度は数ある中からご覧いただきありがとうございます。◇ 日本製 初期復刻 90年代 リーバイスGジャン リーバイス506×× 1stモデルです。LEVES 506xx のレプリカになります。★90年代復刻デニムブームの中で507xx 2ndと共にマニアを喜ばせた日本製です。90年代の復刻になりますが雰囲気抜群です。サイズ 38肩幅46着丈56㎝ 身幅54㎝ 袖丈60㎝状態 中古古着となりますので、御理解のある方のご購入をお願い致します。わからない事あればコメント下さい。よろしくお願い致します。その他 リーバイス501 リーバイスビンテージ LIVES 501×× など何本か出品してますので良かったらチェックしてください。出品中のリーバイスはこちら→#K2MLEVIS出品中の90年代のOLDはこちら→#K2M90sリーバイス501 501×× リーバイスビンテージ LVC ビンテージデニム タイプ物 Lee 101 ビックE 505 551 605 506 507 557 大戦 片面 ギャラ モンゴメリーワード powr house キャントバステム 11mwz levis Levi’s #リーバイス #LEVIS #506××

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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