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セットアップ 【超レア】シカゴブルズ　優勝記念Tシャツ 本場　USA産 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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父のお宝の数々、出品していきます‼︎‼︎‼︎もー20〜30年前の手に入るはずのない品々！！！にも関わらず状態も良い方だと思います！！一点のみ！！【‼︎激レア‼︎】リーグ優勝を記念した "シカゴ・ブルズ NBAチャンピオン" Tシャツ になります。NBA　champions超レアです！今後この状態のいいものが出回ることは少ないかと思いますそのため、価値のわかる方に大事にしてくれる方にゆずります！コレクター向けです早い者勝ちです‼︎‼︎優勝TシャツchampionTシャツチャンピオンTシャツNBAバスケット#NBA #シカゴブルズ #レア

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
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商品の状態目立った傷や汚れなし

セットアップ 【超レア】シカゴブルズ　優勝記念Tシャツ 本場　USA産 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

54分钟前

セットアップ 【超レア】シカゴブルズ　優勝記念Tシャツ 本場　USA産 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥32,800 ¥18,696

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