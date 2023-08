お値下げしました。

☆talking about the abstractionデニム転写ジャケット

グレースコンチネンタルの高級感ある華やかなジャケットが、お得❣️

とても可愛いですよ。

神戸元町大丸百貨店のグレースコンチネンタル正規店で購入しました。

襟にパールとキラキラビーズがたくさん付いていて、カジュアルだけど、綺麗目ゴージャスです。爽やかなブルーで好印象、綺麗なワンピースに羽織ってデートやこれからのお出かけにピッタリ。主観ですが、痩せてみえるし、ラインが綺麗で、着心地良いです。同じの5万で出てます。元値このブランドは、たかめですので、お値打ちです。

グレースコンチネンタルの36サイズになります。

サイズ肩幅 35

身幅 45

裾幅 41

MからL細めの方

極美品

特に傷んでません、使用二回ほどで、使用感ほぼ無く、大切にしまってました。

生地はダメージジーンズ風、ストレッチは無し、明るいブルー系

中くらいの厚さで、しっかりした作りです。

つけ襟はボタンで、取り外せます。外すと普通のジーンズ地のお襟がついてます。

季節感は春夏秋口かなと思います。裏なしです。ビジュー取れなし。

綺麗ですがusedご理解くださる方のご購入お待ちしています。

ブランドのセールの返品は、受けてません。

#ジージャン

#ビジュウ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

