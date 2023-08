【正規逆輸入品】 【ENCIRCLE】Set me up pants カジュアルパンツ

ENCIRCLEのSet me up pantsです。

ENCIRCLEのSet me up pantsです。トップスとセットアップで購入しましたが、パンツの丈が合わなかったためお譲りします。自宅にて1度試着、タグありです。カラー:ブラウンサイズ:フリーカラーも素材感もものすごく可愛いです!どなたでも素敵にお召しいただけると思います♡ウエストゴムの伸びも良く着心地も快適、シワにならない素材なので遠出の時やご旅行の際も活躍すると思います!以下、公式オンラインストアより- - - - -商品詳細家着にも外着にも最適に履ける素材を使用したプリーツイージーパンツ。ストレッチ性に富んでおり、ストレスフリーで快適に着用できる一着です。型崩れしにくくシワができにくい素材となっております。裾口をメロー仕立てにしているので、プリーツの生地感と相まり、まったりとしたリラックス感が生まれるのも特徴のパンツになっております。パンツ単品はもちろん〈Set me up shirt〉とセットアップで着用もおすすめです。素材ポリエステル 100%

