マーちゃんコメント:希少のヴィンテージブローチの麦と小鳥 。 一枚の絵のような世界観がありますね。美品です。アルノ・マリノウスキーのデザインです。マリノウスキーは自然のモチーフからインスピレーションを沸かせ、ジョージ ジェンセンで活躍した最も多才な銀細工師の一人です。

デザイナーとしてだけではなく、建築家、陶芸家、彫刻家としても成功を収めています。品を感じる一品です。

素材:シルバー/925

サイズW:約3.8cm

サイズH:約3.8cm

重量19.8g

付属品:なし

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。

It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.

Please use BUYEE or other companies to purchase.

#GEORGJENSEN

#ジョージジェンセン

#ジョージジェンセンブローチ

☆------☆------☆------☆------☆------☆

商品は新品ではございません。

貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。

「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。

目立つダメージ・破損、欠損がないものは、

中古品としては美品かと思われます。

完璧を求める方は、ご遠慮下さいね。

商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。

写真はありのままをなるだけいろんな角度から撮影しております。

スマホカメラですが、接写、ズームでは、肉眼では見ないキズまで

写し出しております。

ブローチ♯250 麦と小鳥 ジョージジェンセン /GEORG JENSEN

細かい刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、

アップしても見えないものもございます。

中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。

☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。

★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。

★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。

★購入前のコメントは必要ございません。

真面目にお取引させて頂いておりますが、

説明不足や記載漏れなどある場合がございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

管理番号:S037892

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

