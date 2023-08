【中古】 【即購入可】山と道 UL shirt :XL シャツ

*評価460以上 着用感少なめの美品です

ブランド : 山と道

品名: UL shirt

カラー :LIGHT OLIVE

*Pertex Quantum Air のモデルです。

サイズ : XL

着丈76.5cm 肩巾51.5cm 身巾69.5cm 裾巾66cm 袖丈64.5cm 袖口巾11.5cm

【商品の状態】こちらで美品を購入後、1回着用しました。

お腹のあたりに、良く見たらわかる程度のシミがあります。

*写真4枚目。

ポストカード付属。

山と道のBOXは付属しません、小さく畳んで発送します。

*一度人の手に渡った商品につき、神経質な方は購入ご遠慮ください。

www.stvalleyhouse.com/items/44709557

らくらくメルカリ便ネコポスにて、決済完了後1~2日で発送いたします。

*仕事の都合上、ご連絡が遅くなる場合がございます、ご了承ください。

#山と道

#needles

#South2West8

#FCE

#kolor

#alkphenix

#teatora

#comfy

#comfyoutdoorgarment

#auralee

#Northface

#purplelabel

#nanamica

#graphpaper

#Sasquatchfabrix

#KAPITAL

#caseycasey

#kaptainsunshine

#acronym

#CDG

#nonnative

#SACAI

#YAECA

#supreme

#Beams

#1LDK

#スタイリスト私物

他フリマサイトに掲載予定の為、

完売時はご了承ください。

――――――

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

