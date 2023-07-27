【あすつく】 ループウィラーパーカ、ニュースペーパーバック その他

大きめニュースペーパーバックです

ベルサーチェ クラッチバッグ

嵩張るものを入れるのに最適です

■ HERZ(ヘルツ) トラベルパッドホルダー KB-1



【美品】保存袋付き LOEWE クラッチバッグ アナグラム ブラック

古着のためシミ汚れございますが、

★【美品/希少】BRIEFING ブリーフィングA4ドキュメントケース クラッチ

生地は頑丈です

【新品未使用】イルビゾンテ 書類バック、クラッチバック 未使用



ルイヴィトン ディスカバリー モノグラム ブラック クラッチバッグ

下記、サイズ感ご参考下さい

ポーター タンカー PORTER TANKER CAMERA BAG

（素人採寸のため前後ある可能性ございます）

CISEI Clutch bag シセイ ミニクラッチバッグ ipad mini

横幅 50cm

シャンポールセリエ クラッチバッグ 書類ケース ミュロル ロゴ金具

底幅 24cm

プラダ 2012FWコレクションモチーフ ガラスレザークラッチバッグ

横幅 20cm

PORTER ポーター 手帳ケース タンカー ブラック

ショルダー部分長さ 90cm

Porter ポーター セカンドバッグ 本革 新品

高さ 35cm

良品♪ Xross クロス レザー サイドバッグ ダブルバッグ 黒 ブラック



スマイソン Smythson ポーチ 本革 新品未使用 箱あり

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

KONSTELLA ポーチ 東洋スチール

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

大きめニュースペーパーバックです嵩張るものを入れるのに最適です古着のためシミ汚れございますが、生地は頑丈です下記、サイズ感ご参考下さい（素人採寸のため前後ある可能性ございます）横幅 50cm底幅 24cm横幅 20cmショルダー部分長さ 90cm高さ 35cm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Charles et Charlus【シャルル・エ・シャルリュス】CIMABUE 革 鞄 小物