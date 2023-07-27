【あすつく】 ループウィラーパーカ、ニュースペーパーバック その他

大きめニュースペーパーバックです
ベルサーチェ クラッチバッグ
嵩張るものを入れるのに最適です
■ HERZ(ヘルツ) トラベルパッドホルダー KB-1
【美品】保存袋付き LOEWE クラッチバッグ アナグラム ブラック
古着のためシミ汚れございますが、
★【美品/希少】BRIEFING ブリーフィングA4ドキュメントケース クラッチ
生地は頑丈です
【新品未使用】イルビゾンテ 書類バック、クラッチバック 未使用
ルイヴィトン ディスカバリー モノグラム ブラック クラッチバッグ
下記、サイズ感ご参考下さい
ポーター タンカー PORTER TANKER CAMERA BAG
（素人採寸のため前後ある可能性ございます）
CISEI Clutch bag シセイ ミニクラッチバッグ ipad mini
横幅 50cm
シャンポールセリエ クラッチバッグ 書類ケース ミュロル ロゴ金具
底幅 24cm
プラダ 2012FWコレクションモチーフ ガラスレザークラッチバッグ
横幅 20cm
PORTER ポーター 手帳ケース タンカー ブラック
ショルダー部分長さ 90cm
Porter ポーター セカンドバッグ 本革 新品
高さ 35cm
良品♪ Xross クロス レザー サイドバッグ ダブルバッグ 黒 ブラック
スマイソン Smythson ポーチ 本革 新品未使用 箱あり
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
KONSTELLA ポーチ 東洋スチール
バッグサイズ···A4サイズ収納可
Charles et Charlus【シャルル・エ・シャルリュス】
CIMABUE 革 鞄 小物
大きめニュースペーパーバックです嵩張るものを入れるのに最適です古着のためシミ汚れございますが、生地は頑丈です下記、サイズ感ご参考下さい（素人採寸のため前後ある可能性ございます）横幅 50cm底幅 24cm横幅 20cmショルダー部分長さ 90cm高さ 35cm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）バッグサイズ···A4サイズ収納可