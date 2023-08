本店は 【新品未使用】Panasonic ヘアドライヤー ナノケア EH-NA9E-W ヘアドライヤー

ヘアドライヤー ナノケア EH-NA9E-W 白

☆生産終了品☆ ☆新品未使用☆

型番:EH-NA9E-W

■電源方式:交流式

■温風温度:

ホット時:125℃(ドライ・室温30℃の時)

スカルプモード時:60℃(室温30℃の時)

■風量:1.3m2/分(ターボ時)

■電源コード長さ:約1.7m

■本体寸法:高さ22.8×幅21.4×奥行9.2cmm

■質量:約575g(セットノズル含まず)

■機能:

「ナノイー」

ミネラルマイナスイオン

静電気抑制

「ナノイー」イオンチャージPLUS

UVケア

速乾ノズル(本体内蔵)

セットノズル

■搭載モード:

温冷リズムモード

インテリジェント温風モード

スカルプ(地肌)モード

スキンモード

毛先集中ケアモード

■電源:AC100V 50-60Hz

■消費電力:1200W

■生産国:タイ

■パッケージ寸法:高さ27.5×幅14.8×奥行14.8cm

【商品説明】

毎日忙しいあなたの髪を、速く、美しく乾かす

・強弱差のあるバランスのよい風で、素早く毛束をほぐして速乾

●「ナノイー」&ミネラル※1で、キューティクルの密着性を高め、 指通りのよいまとまりのある髪へ。

紫外線や摩擦によるダメージを抑え、地肌の乾燥を防ぎ、うるおい地肌へ。

●地肌から毛先、肌までケアできる5つのモードを搭載

温冷リズムモード・毛先集中ケアモード・インテリジェント温風モード・スカルプモード・スキンモード

※1ミネラルとは、亜鉛電極から発生されるミネラルマイナスイオンです。

●バランスのよい風で、速く乾かす、美しく仕上がる

パナソニックならではの速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。

【ご注意】

※お取引後のトラブルを防ぐためにご不明点があれば事前にコメント下さい

※新品未使用、箱も綺麗な状態ですが、一度人の手に渡った商品です。極端に綺麗な状態をお求めの方、神経質な方は、お取引においてトラブルになりますのでご購入はご遠慮ください!

即購入可♫

#パナソニック

#ナノケア

#ヘアドライヤー

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

