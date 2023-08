◯ PRADA ブロード テーラード ジャケット / プラダ シャツ アンコン イージー

イタリア製 PRADA ブロード テーラード ジャケット / プラダ アンコン



◯ MADE IN ITALY

◯ 商品説明 :

ストレッチの効いた薄手のブロードボディに、ボタンの上にループが被せられたユニークなフライフロントが目を引くクールなデザイン、

シャツのようにライトな着用感も魅力を引き立てます。

極端に小さい胸ポケット、しっかりとシェイプの効いたシルエット、

チュラルなブラウン調のカラーリングも柔らかい雰囲気を作るハイクオリティなクリエーションです。

◯ size : 42

肩幅 : 41cm

身幅 : 46cm

着丈 : 59cm

袖丈 : 63cm

◯ 素材 : コットン72%、ナイロン23%、スパンデックス5%

◯ 状態 : 右胸に薄い色抜け、袖に着用によるシワ、全体に多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

