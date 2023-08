国内最安値！ アキヒロウッドワークス　ジンカップ　jincup ceramics 食器

AKIHIRO WOODWORKS

JINCUP CERAMIC

ジンカップ

白磁 L

容量:280 ml

ワンキルンとアキヒロウッドワークスのコラボレーションによって生まれたシン・ジンカップ

容量が280mlなのでホットコーヒーを飲むのに丁度良い大きさです。

素材:磁器

(jincup ceramicsは、 排泥鋳込みという技法で職人が一つ一つ型に鋳込んで作るため、内側に自然な滴れが出ます。)

新品未使用品です。

迅速な対応を心掛けております。

ご不明な点がございましたらコメントください。

当面の期間値下げは考えておりませんのでご了承ください。

購入後のキャンセルはご遠慮ください。

また商品発送後のキャンセルに関しては商品すり替え防止の為受付出来ませんのでご了承ください。

即購入可能です。

アキヒロウッドワークス

磁器

陶器

シンジンカップ

ジンカップ

漆ハイブリッド

Jincup

Jin Cup

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

