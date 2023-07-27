おトク情報がいっぱい！ Panasonic 加湿空気清浄機 空気清浄器

2019年製

【おにぎり様専用】エアドッグ



シャープ SHARP スリムイオンファンHOT&COOL

タイプ···加湿空気清浄機

ダイソン 空気清浄機 Dyson Purifier Hot+Cool HP07

最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満

エアドッグX3

PM2.5対応···PM2.5対応なし

ダイソン h03 箱付き

花粉モード···花粉モードあり

モレキュル 新品

タンク容量···3L～4L未満

【新品・未開封】シャープ プラズマクラスター 空気清浄機



Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS

「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル

Dyson ダイソン hot+cool SX3

【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1

シャープ 空気清浄機

【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2

Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター

【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019年製タイプ···加湿空気清浄機最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満PM2.5対応···PM2.5対応なし花粉モード···花粉モードありタンク容量···3L～4L未満「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

O-RELAマイナスイオン発生器 イオンメディック オーリラGSD-21210a1992 美品 シャープ 加湿空気清浄器 イオンユニット新品 KI-HS70-H新品 dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーターダイソン Pure Hot + Coollink HP03 WS【美品】エアドッグ ミニ ポータブル CZ-20T ブラック