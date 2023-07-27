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おトク情報がいっぱい！ Panasonic 加湿空気清浄機 空気清浄器

商品の説明

2019年製
【おにぎり様専用】エアドッグ

シャープ SHARP スリムイオンファンHOT&COOL
タイプ···加湿空気清浄機
ダイソン 空気清浄機 Dyson Purifier Hot+Cool HP07
最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満
エアドッグX3
PM2.5対応···PM2.5対応なし
ダイソン　h03 箱付き
花粉モード···花粉モードあり
モレキュル　新品
タンク容量···3L～4L未満
【新品・未開封】シャープ プラズマクラスター 空気清浄機

Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS
「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル
Dyson ダイソン　hot+cool　SX3
【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1
シャープ　空気清浄機
【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2
Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター
【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化

O-RELAマイナスイオン発生器　イオンメディック オーリラGSD-21210a

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

1992　美品　シャープ　加湿空気清浄器　イオンユニット新品　KI-HS70-H

新品 dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター

ダイソン 　Pure Hot + Coollink 　HP03　 WS

【美品】エアドッグ ミニ ポータブル CZ-20T ブラック
2019年製タイプ···加湿空気清浄機最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満PM2.5対応···PM2.5対応なし花粉モード···花粉モードありタンク容量···3L～4L未満「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化

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ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

おトク情報がいっぱい！ Panasonic 加湿空気清浄機 空気清浄器

5分钟前

おトク情報がいっぱい！ Panasonic 加湿空気清浄機 空気清浄器

¥15,200 ¥11,400

(税込) 送料込み
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