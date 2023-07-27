おトク情報がいっぱい！ Panasonic 加湿空気清浄機 空気清浄器

2019年製
【おにぎり様専用】エアドッグ
シャープ SHARP スリムイオンファンHOT&COOL
タイプ···加湿空気清浄機
ダイソン 空気清浄機 Dyson Purifier Hot+Cool HP07
最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満
エアドッグX3
PM2.5対応···PM2.5対応なし
ダイソン h03 箱付き
花粉モード···花粉モードあり
モレキュル 新品
タンク容量···3L～4L未満
【新品・未開封】シャープ プラズマクラスター 空気清浄機
Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS
「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル
Dyson ダイソン hot+cool SX3
【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1
シャープ 空気清浄機
【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2
Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター
【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化
O-RELAマイナスイオン発生器 イオンメディック オーリラGSD-21210a
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
1992 美品 シャープ 加湿空気清浄器 イオンユニット新品 KI-HS70-H
新品 dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター
ダイソン Pure Hot + Coollink HP03 WS
【美品】エアドッグ ミニ ポータブル CZ-20T ブラック
2019年製タイプ···加湿空気清浄機最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満PM2.5対応···PM2.5対応なし花粉モード···花粉モードありタンク容量···3L～4L未満「ナノイーX」搭載＆手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラスモデル【ナノイーＸ搭載】日本各地の花粉を一年中無力化★約6畳空間での約24時間後の効果です。※1【ダブルフロー花粉撃退気流】花粉除去性能 約1.5倍！●15年発売F-VXL70と新製品F-VXR70との比較（当社調べ）。使用状況によって効果は異なります。※2【花粉クリーニングモード】「ナノイーＸ」送風で衣類に付いた花粉も無力化
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし