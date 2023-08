【2022 新作】 新品　28㎝　ニューバランス　ML725 AE ホワイト　ブラウン　スニーカー スニーカー

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ニューバランスの

ユニセックススニーカーです。

ライフスタイル

Y2Kスタイル

ダッドスニーカー

国内正規品です。

新品未使用です。

●ブランド

new balance / ニューバランス

●シリーズ/型番/品番

ML725

●カラー

AE WHITE/BROWN ホワイト/ブラウン

●サイズ

28.0センチ

●width (幅)

D

※サイズ感 やや小さめ

発送は通常は佐川急便です。

送料込みの金額にしておりますが、

メルカリ便ご希望の方、

離島や沖縄への発送については、

送料高くなるので300円追加になります。

金額修正を行いますので、

購入前に事前にコメントよりご連絡くださいませ。

よろしくお願いします。

他のカラー、サイズ等、

その他色々出品してます。

新着に表示されないので出品一覧を見に来て下さい!

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

