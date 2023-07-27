ワンピなど最旬ア！ onieta wtaps power Lサイズ　新品未使用 t Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ストリートブランド御用達、90`sを代表するボディブランド『ONIETA 』に、オーガニックコットン生地を別注したPOWER-Tシリーズ。前身頃ネーム上と背面にモチーフをプリント。

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【ブランド】WTAPS

USA製 FUCT 映画 goodfellad グッドフェローズ MOVIE

【商品名】 POWER-T / SS / COTTON. ONEITA

未使用品 U.W.F. Tシャツ 5L 80s 90s 当時物 希少 前田日明

【カラー】 BLACK

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【サイズ】L 着丈78cm 身幅62cm 肩幅58cm

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【状態】新品未使用 22aw購入

定価46000円 モンクレール alyx コラボ tシャツ



Supreme League Tee [305]

w-taps ダブルタップス パワーT

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

ストリートブランド御用達、90`sを代表するボディブランド『ONIETA 』に、オーガニックコットン生地を別注したPOWER-Tシリーズ。前身頃ネーム上と背面にモチーフをプリント。【ブランド】WTAPS【商品名】 POWER-T / SS / COTTON. ONEITA 【カラー】 BLACK【サイズ】L 着丈78cm 身幅62cm 肩幅58cm【状態】新品未使用 22aw購入w-taps ダブルタップス パワーT

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

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