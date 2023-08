ご覧いただきありがとうございます(^^)

【 m1396 】

#ひなの古着屋

#ひなの古着レディーストップス

♦アイテム

Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモ

アニマル柄

レオパード

ニット切替

ガンチーニ

襟付き

長袖

ニットカーディガン

フェラガモのニット切替カーディガンです。

前身頃にはレオパードどなどアニマル柄、

ボタンにはガンチーニが入った凝ったデザインとなります!

サイズもLサイズとお探し方も多いのでは!

ぜひ、この機会に如何でしょうか(^^)

肩パッドなし

裏地なし

スリットなし

伸縮性 あり

透け感 なし

ファスナー なし

ポケット なし

♦サイズ表記

Lサイズ

着丈59cm

肩幅 39cm

身幅 53cm

袖丈 59cm

平置き実寸。

♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。

♦素材

レーヨン60% ウール40%

♦状態

目立ったダメージ等なくまだまだご着用いただけるコンディションです。

♦カラー

黒 ブラック ブラウン

レオパード柄

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

♦お洋服をたくさん保有しておりますので、購入時期・着用回数などのご質問はご遠慮ください

♦配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

♦着画は対応しておりません。

♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。

♦最後に

ご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。

#ひなの古着

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

