kate spade new york ケイトスペード リネン混 襟刺繍 ノースリーブ膝丈ワンピース 裏地あり レディース 青紫 サイズ0*DC325

サイドジップ

□サイズ:0A

□実寸(前面計測/身幅脇下計測)

着丈:79

肩幅:33

身幅:38

ウエスト:33

※実寸は多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□状態:

軽い使用感はございますが、目立つような汚れ等は見当たりません。

まだまだ使用していただけるお品物です。

□素材表記

表地:リネン59% リヨセル41%

裏地:ポリエステル 100%

出品中の商品⇨#hikari_store

▷info

春 夏 秋 冬 季節問わずリネン ウール 半袖 長袖 カットソー シャツ ブラウス ニット カーディガン コート ジャケット も出品していますのでぜひ他のお品物もご覧ください。着画などのアクセサリー、ブーツやパンプス、パンツなどの詳細はお答えできかねますのでご注意ください。新品未使用と記載された物もセカンドハンドになりますのでご理解がある方のみご購入ください。まとめ売りでの購入がお買い得になりますので是非ご活用ください。

▷コメントについて

出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。

返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。

▷お値引きについて

セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。

現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。

▷春夏、秋冬物等のシーズン表記がある物に関しては生地の薄さなどから、主観に基づいて表記しておりますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

