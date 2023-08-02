激安大特価！ ブルーレイレコーダー本体　ソニー　SONY BDZ-ZW500 ブルーレイレコーダー

SONY BDZ-ZW500

SHARP BDＷ560 12倍録 2番組W録 500GB 新品リモ等フル装備



ブルーレイレコーダー SONY BDZ-RX105

出品内容

Y♢320 フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HW510

・レコーダー本体

東芝 1TB ブルーレイ3D対応 BDレコーダー REGZA DBR-T650

・リモコン(純正品)

SHARP AQUOS BD-W560 HDDは2TB増量交換第3弾

おまけ

パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRT300 三番組同時録画

・HDMIケーブル

パナソニック 全自動DIGAレコーダー DMR-BRX4020 完動品

・アンテナケーブル(3本)

【Panasonic】ブルーレイレコーダー DMR-2T100

・二股アンテナケーブル

Panasonic DMR-BR670V VHS/DVD/BD/ HDD

・電源ケーブル

DMR-BRS530（中古）

・B-CASカード(内蔵されています。)

SONY 2TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-EW2000

写真等でご確認ください。

パナソニック 7TB 11チューナー ブルーレイレコーダーDMR-BRX7020



専用 natsumi【美品】MAXELL レコーダー BIV-R1021

状態

パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DIGA DMR-BZT665

大きく目立つ傷や汚れはありませんが、上部のプラスチック部分に細かな擦り傷などがございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。

東芝DBR-Z320ブルーレイレコーダー1TB動作品 3か月保証2013年製

2017年製の物になります。

DMR-BZT710 3番組同時録画 500GB 動作良好 付属品新品リモコン付

動作確認済みです。

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー 1TB DBR-Z420

購入時の箱に梱包して発送します。

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95



SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT3100 ジャンク

HDD容量···500GB

パナソニック ブルーレイデイクレコーダー 22年制

同時録画可能番組数···2番組

[値下げ] SONY ブルーレイディスク/DVDレコーダー BDZーZW1500



SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800 リモコン付属なし

3D: 3D対応有

SHARP シャープ BD-NW2100 新品純正リモコン付 2TB Wチューナ

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

【値下げ中】ソニー Blu-rayディスクレコーダー（BDZ-EW500）

4K/UHD UPSCALE

★再生中でも割り込み番組予約可!!★W録★BD-W560

Ad−DVD種類: Blu−ray

TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBR-W1008

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

FUNAI FBR-SW1030 ブルーレイレコーダー 1TB 2番組同時録画

BDXL対応有

SONY BDZ-ZT2000 16年製 3番組同時録画可能✨

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

ブルーレイレコーダー本体 ソニー SONY BDZ-ZW500

DLNA対応有

SHARP BDＷ560 12倍録 2番組W録 500GB 新品リモ等フル装備

DVD記録面方式: 片面1層記録

ブルーレイレコーダー SONY BDZ-RX105

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

Y♢320 フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HW510

HDMI端子数(新): 1

東芝 1TB ブルーレイ3D対応 BDレコーダー REGZA DBR-T650

NETFLIX: NO NETFLIX

SHARP AQUOS BD-W560 HDDは2TB増量交換第3弾

WiFi: WiFi内蔵

パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRT300 三番組同時録画

color: BLACK

パナソニック 全自動DIGAレコーダー DMR-BRX4020 完動品

イーサネット端子有

【Panasonic】ブルーレイレコーダー DMR-2T100

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

Panasonic DMR-BR670V VHS/DVD/BD/ HDD

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

DMR-BRS530（中古）

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

SONY 2TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-EW2000

外付けHDD対応有

パナソニック 7TB 11チューナー ブルーレイレコーダーDMR-BRX7020

媒体種類: HDD

専用 natsumi【美品】MAXELL レコーダー BIV-R1021

録/再タイプ: 録再両用タイプ

パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DIGA DMR-BZT665

電源タイプ: ACタイプ

東芝DBR-Z320ブルーレイレコーダー1TB動作品 3か月保証2013年製



DMR-BZT710 3番組同時録画 500GB 動作良好 付属品新品リモコン付

#ソニー

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー 1TB DBR-Z420

#SONY

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95



SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT3100 ジャンク

HDD容量···500GB

パナソニック ブルーレイデイクレコーダー 22年制

同時録画可能番組数···2番組

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BDZ-ZW500出品内容・レコーダー本体・リモコン(純正品)おまけ・HDMIケーブル・アンテナケーブル(3本)・二股アンテナケーブル・電源ケーブル・B-CASカード(内蔵されています。)写真等でご確認ください。状態大きく目立つ傷や汚れはありませんが、上部のプラスチック部分に細かな擦り傷などがございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。2017年製の物になります。動作確認済みです。購入時の箱に梱包して発送します。HDD容量···500GB同時録画可能番組数···2番組3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面1層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXWiFi: WiFi内蔵color: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONYHDD容量···500GB同時録画可能番組数···2番組

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[値下げ] SONY ブルーレイディスク/DVDレコーダー BDZーZW1500SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800 リモコン付属なしSHARP シャープ BD-NW2100 新品純正リモコン付 2TB Wチューナ【値下げ中】ソニー Blu-rayディスクレコーダー（BDZ-EW500）★再生中でも割り込み番組予約可!!★W録★BD-W560