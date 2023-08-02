激安大特価！ ブルーレイレコーダー本体　ソニー　SONY BDZ-ZW500 ブルーレイレコーダー

SONY BDZ-ZW500
SHARP BDＷ560 12倍録 2番組W録 500GB 新品リモ等フル装備
ブルーレイレコーダー SONY BDZ-RX105
出品内容
Y♢320 フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HW510
・レコーダー本体
東芝 1TB ブルーレイ3D対応 BDレコーダー REGZA DBR-T650
・リモコン(純正品)
SHARP AQUOS BD-W560 HDDは2TB増量交換第3弾
おまけ
パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRT300 三番組同時録画
・HDMIケーブル
パナソニック 全自動DIGAレコーダー DMR-BRX4020 完動品
・アンテナケーブル(3本)
【Panasonic】ブルーレイレコーダー DMR-2T100
・二股アンテナケーブル
Panasonic DMR-BR670V VHS/DVD/BD/ HDD
・電源ケーブル
DMR-BRS530（中古）
・B-CASカード(内蔵されています。)
SONY 2TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-EW2000
写真等でご確認ください。
パナソニック 7TB 11チューナー ブルーレイレコーダーDMR-BRX7020
専用 natsumi【美品】MAXELL レコーダー BIV-R1021
状態
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DIGA DMR-BZT665
大きく目立つ傷や汚れはありませんが、上部のプラスチック部分に細かな擦り傷などがございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。
東芝DBR-Z320ブルーレイレコーダー1TB動作品 3か月保証2013年製
2017年製の物になります。
DMR-BZT710 3番組同時録画 500GB 動作良好 付属品新品リモコン付
動作確認済みです。
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー 1TB DBR-Z420
購入時の箱に梱包して発送します。
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT3100 ジャンク
HDD容量···500GB
パナソニック ブルーレイデイクレコーダー 22年制
同時録画可能番組数···2番組
[値下げ] SONY ブルーレイディスク/DVDレコーダー BDZーZW1500
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800 リモコン付属なし
3D: 3D対応有
SHARP シャープ BD-NW2100 新品純正リモコン付 2TB Wチューナ
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
【値下げ中】ソニー Blu-rayディスクレコーダー（BDZ-EW500）
4K/UHD UPSCALE
★再生中でも割り込み番組予約可!!★W録★BD-W560
Ad−DVD種類: Blu−ray
TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBR-W1008
Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録
FUNAI FBR-SW1030 ブルーレイレコーダー 1TB 2番組同時録画
BDXL対応有
SONY BDZ-ZT2000 16年製 3番組同時録画可能✨
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
ブルーレイレコーダー本体 ソニー SONY BDZ-ZW500
DLNA対応有
SHARP BDＷ560 12倍録 2番組W録 500GB 新品リモ等フル装備
DVD記録面方式: 片面1層記録
ブルーレイレコーダー SONY BDZ-RX105
HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G
Y♢320 フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HW510
HDMI端子数(新): 1
東芝 1TB ブルーレイ3D対応 BDレコーダー REGZA DBR-T650
NETFLIX: NO NETFLIX
SHARP AQUOS BD-W560 HDDは2TB増量交換第3弾
WiFi: WiFi内蔵
パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRT300 三番組同時録画
color: BLACK
パナソニック 全自動DIGAレコーダー DMR-BRX4020 完動品
イーサネット端子有
【Panasonic】ブルーレイレコーダー DMR-2T100
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
Panasonic DMR-BR670V VHS/DVD/BD/ HDD
同時録画チューナ: デジタル/デジタル
DMR-BRS530（中古）
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
SONY 2TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-EW2000
外付けHDD対応有
パナソニック 7TB 11チューナー ブルーレイレコーダーDMR-BRX7020
媒体種類: HDD
専用 natsumi【美品】MAXELL レコーダー BIV-R1021
録/再タイプ: 録再両用タイプ
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DIGA DMR-BZT665
電源タイプ: ACタイプ
東芝DBR-Z320ブルーレイレコーダー1TB動作品 3か月保証2013年製
DMR-BZT710 3番組同時録画 500GB 動作良好 付属品新品リモコン付
#ソニー
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー 1TB DBR-Z420
#SONY
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT3100 ジャンク
HDD容量···500GB
パナソニック ブルーレイデイクレコーダー 22年制
同時録画可能番組数···2番組
[値下げ] SONY ブルーレイディスク/DVDレコーダー BDZーZW1500
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800 リモコン付属なし
SHARP シャープ BD-NW2100 新品純正リモコン付 2TB Wチューナ
【値下げ中】ソニー Blu-rayディスクレコーダー（BDZ-EW500）
★再生中でも割り込み番組予約可!!★W録★BD-W560
SONY BDZ-ZW500出品内容・レコーダー本体・リモコン(純正品)おまけ・HDMIケーブル・アンテナケーブル(3本)・二股アンテナケーブル・電源ケーブル・B-CASカード(内蔵されています。)写真等でご確認ください。状態大きく目立つ傷や汚れはありませんが、上部のプラスチック部分に細かな擦り傷などがございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。2017年製の物になります。動作確認済みです。購入時の箱に梱包して発送します。HDD容量···500GB同時録画可能番組数···2番組3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面1層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXWiFi: WiFi内蔵color: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONYHDD容量···500GB同時録画可能番組数···2番組