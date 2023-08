【新品未使用 23SS MARNI】定番 LOGO SWEAT TRAINER

マルニ 定番 ロゴ スウェット トレーナー(パーカー)

[状態] 新品未使用

※タグ有り

[サイズ] 48 size / L size

[カラー] BEIGE / ベージュ

国内定価 ¥75,900

[詳細]

毎シーズン定番のロゴスウェットトレーナー。

2023spring/summerコレクションの新作です。

コットン素材

◆国内正規取り扱い店にて購入。

※トラブル回避の為、出品者欄の必読をお願い致します。

#marni

#マルニ

#新品

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

