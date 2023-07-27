最終値下げ スポットクーラー EENOUR 2.0 エアコン ポータブルクーラー QN750 その他

テント内一泊での使用（気温が低かった為、若干のテスト使用）と

〈RTIC〉ソフトクーラー 40 タン

自宅での使用のみで稼働時間は5時間未満です。

未開封 サンゾー工務店 アイアンテーブル収納ケース【焚火台、テーブル、トング用】

風の匂いも新品時のままです。

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付属品は欠品なしで、元箱での発送となります。

約半額 IRONCRAFT アイアンクラフト イザナミハーフ ステンレス



【専用】CELESTRON 天体望遠鏡 夜空観察 星座星空

ダクトパネル装着時のネジもステンレスの手回し用に

Snugpak Hammock Cocoon

変えてあるので脱着が楽です。※純正ネジもあります。

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マキタ(Makita) 充電式保冷温庫 18V CW180D

色もグリーンと言うよりオリーブグリーンで、黒より

BEAUTY&YOUTH × COLEMAN コールマンクーラーボックス16QT

スタイリッシュだと思います。

冷蔵庫 車載冷蔵庫 冷蔵冷凍庫 15L 車載対応



瀬戸作 鍛造スプリング鋼 「コンバットナイフ」6mm厚 重厚モデル

購入時に、レビュー掲載で保証が1年延長の2年になると言うことで、レビュー掲載は済ませております。

Mr.A ビーチパラソル Andre Saraiva

１年保証が残っている為、個人情報を伏せた領収書と、

jindaiji mountain works PB Hammock

注文番号を記入したレビュー内容、注文日・注文番号等の情報を

JustNow ソーラーパネル 太陽光 100W 折り畳み式 IP67防水防塵

A4用紙1枚にプリントし、添付致します。

ジェイ様専用FIELDOOR ノーザンクーラーボックス 42.5リットル

※画像にてご確認ください。

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型番 QN750

カナディアンカヌー【ガッツトゥーカンPE】※引き取り限定

■商品仕様冷房能力：0.85kW/2900BTU

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冷却対応畳数：2.5畳

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冷却方式：コンプレッサー（国産 パナソニック）

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コンプレッサー排気量:ツインシリンダー 4.6cc

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電源：AC100V~220V ；DC24V

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消費電力：210W

保冷温マキタCW002GZ新品未使用未開封

定格電圧：DC 24V

【動作確認済み】イノン S-2000

運転モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)

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設定温度：16℃～30℃

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動作温度：10℃～55℃

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本体寸法：58.3x26.0x31.5 cm（縦ｘ横ｘ高さ）

WANTKEY GP-SC

本体重量：約10kg

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SnowPeak×きものやまとOUTDOORKIMONO FR L Brown

■付属品

インアバンス INAVANCE ミカヅキ MIKADZUKI 風街道具店

１ｘ本体QN750

ラバーブーツ

１ｘ排熱ダクトエンド(口径10.4cm)

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１ｘ冷風ダクトエンド(口径10.4cm)

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１ｘ排熱ダクト（長さ26~100cm/内径9cm）

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１ｘ冷風ダクト（長さ26~100cm/内径9cm）

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１ｘ（AC-DC）電源アダプター(266cm)

マキタ(Makita) 充電式保冷温庫 18V CW180DZ

１ｘDCケーブル(長さ220cm)

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１ｘドレインホース(長さ98cm)

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２ｘネジ (M4*12)

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１ｘ取扱説明書

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

テント内一泊での使用（気温が低かった為、若干のテスト使用）と自宅での使用のみで稼働時間は5時間未満です。風の匂いも新品時のままです。付属品は欠品なしで、元箱での発送となります。ダクトパネル装着時のネジもステンレスの手回し用に変えてあるので脱着が楽です。※純正ネジもあります。色もグリーンと言うよりオリーブグリーンで、黒よりスタイリッシュだと思います。購入時に、レビュー掲載で保証が1年延長の2年になると言うことで、レビュー掲載は済ませております。１年保証が残っている為、個人情報を伏せた領収書と、注文番号を記入したレビュー内容、注文日・注文番号等の情報をA4用紙1枚にプリントし、添付致します。※画像にてご確認ください。型番 QN750■商品仕様冷房能力：0.85kW/2900BTU冷却対応畳数：2.5畳冷却方式：コンプレッサー（国産 パナソニック）コンプレッサー排気量:ツインシリンダー 4.6cc電源：AC100V~220V ；DC24V消費電力：210W定格電圧：DC 24V運転モード：冷房(16~30℃)、送風(微風・弱風・強風)設定温度：16℃～30℃動作温度：10℃～55℃本体寸法：58.3x26.0x31.5 cm（縦ｘ横ｘ高さ）本体重量：約10kg■付属品１ｘ本体QN750１ｘ排熱ダクトエンド(口径10.4cm)１ｘ冷風ダクトエンド(口径10.4cm)１ｘ排熱ダクト（長さ26~100cm/内径9cm）１ｘ冷風ダクト（長さ26~100cm/内径9cm）１ｘ（AC-DC）電源アダプター(266cm)１ｘDCケーブル(長さ220cm)１ｘドレインホース(長さ98cm)２ｘネジ (M4*12)１ｘ取扱説明書

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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