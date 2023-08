ご覧いただきありがとうございます(,,•ᴗ•,,)♡

L'Appartement スターワンピース

お価格のご相談などお気軽にコメント下さい❤︎

◾︎アイテム◾︎

EPOCA エポカ ネイビー 紺 ツイード

ワンピース 38 ラメ

◾︎状態◾︎

目立った傷や汚れよれはなく、

まだまだ着ていただける

コンディションだと思います。

◾︎カラー◾︎

暗めの紺 ダークネイビー

◾︎サイズ◾︎

38

肩幅 36cm

身幅 36cm

袖丈 20cm

着丈 94cm

素人寸法につき誤差はご了承ください。

Made in Japan

日本製

※画面上の色と実物の色は

若干違って見える場合もございますが

ご了承下さいませ。

梱包時は、送料を抑えるために

折りたたんで発送いたします。

たたみじわなどが残る場合がありますので、

あらかじめご了承ください。

神経質の方のご購入はお断り致します。

usedにご理解頂ける方のみ

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エポカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

