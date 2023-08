素材···木製

レア❣レトロ ロート〜オルゴール付きナースドール メンソレータム

#decoy

■ カドー社製 木製デコイ

1980年代に 作られた カドー社 製

ヴィンテージ 木製 デコイ です。

デコイは、鴨などの野鳥を狩る際に使用する

ダミーのフィギアで 湖沼に 浮かべて、本物の

野鳥を おびき寄せるためのものとしてつくられたものです。

近年では、欧米諸国で インテリア・オブジェと

して 人気が 高まっているようです。

商 品 名 ヴィンテージ 木製デコイ

メーカー カドー

品 質 木製

サ イ ズ 35.6 × 14 × 14 cm ( L × W × H )

重 量 1.16 kgs

カ ラ ー ナチュラル・ハンド・ペイント

原 産 国 日本 製 ( ハンド・メイド )

専用紙箱付き ( ダメージあり )

商品の状態

新品の状態で箱に入れ、保管しておりましたが

木製品のため、数ヵ所 ヒビが入ってしまいましたが、全体の美しさは、保っております。

お気になられる方は ご遠慮下さい。

この インテリア・オブジェの価値をご理解 頂き、

大事にして頂ける コレクター の方に 是非 お譲り

したいと 考えております。

宜しく お願いします。

#日本製カドー社製ヴィンテージ木製デコイ

#インテリア・オブジェ

#デコイ

#アンティークインテリア

#アンティーク家具

#古道具

#アンティークデコイ

#鴨

#タミゼ

アンティーク ビンテージ 昭和レトロ デコイ 鴨 オブジェ ウッド タミゼ

#chikuni

#古道具

#アンティーク

#宮田竜司

#加藤かずみ

#河合竜彦

#蠣崎マコト

#阿部慎太郎

などの作家の作品がお好きな方に

蚤の市

南仏

古道具

ブロカント

ヴィンテージ

クレイユ

モントロー

ジアン

ボルドー

ディゴワン

サルグミンヌ

ディゴワンサルグミンヌ

日本製 カドー社製 ヴィンテージ 木製 デコイ

ファイアンスフィーヌ

フランスアンティーク

イギリスアンティーク

フランスブロカント

アンティークプレート

ムスティエ

アスティエ

骨董

クレイユモントロー

クレイユエモントロー

ブロカント

ミントン

ロイヤルコールドン

バスク

カフェオレ

カフェオレボウル

カロット

Minton

SARREGUEMINES

DIGOIN

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

素材···木製#decoy■ カドー社製 木製デコイ1980年代に 作られた カドー社 製 ヴィンテージ 木製 デコイ です。デコイは、鴨などの野鳥を狩る際に使用するダミーのフィギアで 湖沼に 浮かべて、本物の野鳥を おびき寄せるためのものとしてつくられたものです。近年では、欧米諸国で インテリア・オブジェとして 人気が 高まっているようです。商 品 名 ヴィンテージ 木製デコイ メーカー カドー 品 質 木製サ イ ズ 35.6 × 14 × 14 cm ( L × W × H )重 量 1.16 kgsカ ラ ー ナチュラル・ハンド・ペイント原 産 国 日本 製 ( ハンド・メイド )専用紙箱付き ( ダメージあり ) 商品の状態新品の状態で箱に入れ、保管しておりましたが木製品のため、数ヵ所 ヒビが入ってしまいましたが、全体の美しさは、保っております。お気になられる方は ご遠慮下さい。この インテリア・オブジェの価値をご理解 頂き、大事にして頂ける コレクター の方に 是非 お譲りしたいと 考えております。宜しく お願いします。#日本製カドー社製ヴィンテージ木製デコイ#インテリア・オブジェ#デコイ#アンティークインテリア#アンティーク家具#古道具#アンティークデコイ#鴨#タミゼアンティーク ビンテージ 昭和レトロ デコイ 鴨 オブジェ ウッド タミゼ#chikuni#古道具#アンティーク#宮田竜司#加藤かずみ#河合竜彦#蠣崎マコト#阿部慎太郎などの作家の作品がお好きな方に蚤の市 南仏古道具ブロカント ヴィンテージ クレイユ モントロー ジアンボルドーディゴワンサルグミンヌ ディゴワンサルグミンヌファイアンスフィーヌフランスアンティーク イギリスアンティークフランスブロカントアンティークプレートムスティエ アスティエ 骨董 クレイユモントロー クレイユエモントローブロカントミントン ロイヤルコールドンバスクカフェオレカフェオレボウルカロットMintonSARREGUEMINES DIGOIN

