ブランド:sybilla

新品 エリザベッタフランキ 袖付きラメワンピース 38 EOP1200 Sサイズ

サイズ:M

下げ札付き O'NEIL of DUBLIN リネン ノースリーブ ワンピース

着丈:約94

L'Or Irregular Hem Jacquard Dress

肩幅:約37

NON TOKYO / PUFF SLEEVE T-SHIRT ワンピース

袖丈:約44

【試着のみ】うさとの服 usaato ワンピース

身幅:約44

YOKO CHAN ヨーコチャン 半袖 ギャザーワンピース レーヨン 38



お値下げマカフィーのリネンロングワンピース

☑︎素人採寸になりますので参考程度にお願い致します。

新品タグ付き ヌキテパ 刺繍ワンピース



Noble/総レースデザインセットアップ スカート ブラウスネイビーオケージョン



【最終値下げ】ココディール 線画フラワーフリルプリーツワンピース

#nonワンピース一覧

【値下げ❗️】INGEBORGの涼しげ♪夏向きワンピース



ツモリチサトTSUMORI CHISATOマキシ丈ワンピース総柄チューブベアトッ



【Leilian】シャツワンピース 13号 レリアン 麻55%

●状態

laura ashley パフスリーブロングワンピース 美品

目立つ傷や汚れは見られない美品usedになります。

美品✨ マリハ 夏のレディのドレス マキシ丈 ロング ワンピース 黒 S



スナイデル エンブロイダリーオフショルワンピース

●日本製

Scallop belted lace dress



Fray .ID Long dress . 今日だけ値下げします



トリココムデギャルソン ノースリーブワンピース チェック ほつれ加工 レディース

オフホワイトに水彩画のようなピンクやイエロー、オレンジの花柄、グリーンや黄緑のリーフ柄が映える、フェミニンな七分袖ミモレ丈ワンピースです。

darich レーシーティアーロングドレス



有松絞り サマードレス 着物リメイク

女性らしい柔らかなデザインにふわっと広がるフレアシルエットも可愛いポイントです。

ピッコーネ PICONE コスメ ワンピース チュニック 新品 38 Mサイズ



jody T of California vintage op【希少】



着物リメイク★大島紬★大人可愛いノースリーブワンピ&バッグ★ML~LLサイズ♪



yobiotop Cotton bere bra one-piece



SHIPS any リネンミックスペタルスリーブワンピース ベージュ

【備考】

fano studios チェックシャーリングキャミワンピース Sサイズ

パステルやオータムカラー、ペールトーン、朝顔、アサガオ、パンジー、紫陽花、大柄模様等の個性的なグラフィックデザインやAラインがお好きな方にもおすすめな一着です。

PINKHOUSE ロングワンピース 水玉 フード付き 腰ベルト付き マキシ丈



グラムリップス ワイドリブニットワンピース

春夏はレースのインナーやハイネックシャツ、シアーなタートルとのレイヤードコーデや、秋冬はノーカラージャケットやトレンチ、ムートンコート、カーディガンを羽織ったり、オーバーサイズのニットやカットソーと合わせてスカートとしてもロングシーズン着回せます。

sale ☆ casey casey NERY DRESS PAPER CTN



Rosarymoon ロザリームーン フロントスリットフーディドレス

ベーシックなベストやジレ、ビスチェと合わせてもかわいいかと思います。

ビアズリー ロングワンピース



エイミーイストワール リボンポイントギャザーワンピース Aライン ブラウン F

シンプルなスニーカーや綺麗めなハイヒール、厚底サンダル、ドレスシューズ、フラットやスクエアトゥパンプス、ミドル丈ブーツ等どんな靴とも合うのでコーデの幅が広がります。

NOBLE サテンキャミソールワンピース



専用❣ワンピース3点、バック2点

ラウンドネックの首元はパールや一粒ネックレス、チョーカー、大振りなハンドメイドアクセサリーと合わせても素敵です。

リボーンキャミワンピース REBORN CAMI OP



新品未使用 Sacai 2023SS ワンピース サイズ1

高円寺や下北沢などの古着屋さんやヴィンテージショップ、セレクトショップ、クラシカルで昭和レトロなお洋服がお好きな方にもおすすめのアイテムです。

【SOIR DOLCE】フォーマルドレス ワンピース ラメ 刺繍オーガンジー13



未使用 タグ付き【23区】ALBINI コットンローン ワンピース



melt the lady fleeting check dress

メルカリ便での匿名配送になります。

m様専用!Royal Garden Floral Dress



C/タイプライター ウィングカラーOP



【新品タグ付き】greedinternational ガウン カーディガン 高級

海外や韓国の個性的なデザインやトゥモローランド、ロイスクレヨン、ケイトスペード、zara等の華やかでクラシカルなお洋服が好きで頻繁に購入しております。

herlipto♡ハーリップトゥ ワンピース ドレス ポルカドット



プレインピープル オーガニックソフトスウェットVネックワンピース

他にもローラアシュレイやanayiのガーリーな総柄ブラウス、グレースコンチネンタルやnoelaのプルオーバー、エムズグレイシーやtoccaのトップス、ハンドバッグ等も出品しておりますので、宜しければ合わせてご覧ください。

ブルー 作家さんの大人可愛いロングワンピース



ゆう様専用!イッセイミヤケ☆ISSEI MIYAKE☆ワンピース



nest Robe UpcycleLino近江晒天然染めギャザーフレアワンピース



SNIDEL 2wayボリュームスリーブプリントワンピース モカ

#sybilla #tocca

SHE Tokyo Carla stripe ブラウス トップス

#ローラアシュレイ

【na♡様専用】Sunflower-Printed Midi Dress

#グレースコンチネンタル

サカイ 20ss 変形アシンメトリー ストライプ柄 半袖ワンピース シースルー

#ロングワンピース

お値下げ中‼️【新品・完売人気商品】MUVEILワンピース

#ミモレ丈ワンピース

LA7066 ケンゾー 総柄ガウンワンピース 茶ダークブラウン 綿100% M

#フレアワンピース

Nicole ニコル ベロアワンピース ストール付き L

#花柄ワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シビラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド:sybillaサイズ:M着丈:約94肩幅:約37袖丈:約44身幅:約44☑︎素人採寸になりますので参考程度にお願い致します。#nonワンピース一覧●状態目立つ傷や汚れは見られない美品usedになります。●日本製オフホワイトに水彩画のようなピンクやイエロー、オレンジの花柄、グリーンや黄緑のリーフ柄が映える、フェミニンな七分袖ミモレ丈ワンピースです。女性らしい柔らかなデザインにふわっと広がるフレアシルエットも可愛いポイントです。【備考】パステルやオータムカラー、ペールトーン、朝顔、アサガオ、パンジー、紫陽花、大柄模様等の個性的なグラフィックデザインやAラインがお好きな方にもおすすめな一着です。春夏はレースのインナーやハイネックシャツ、シアーなタートルとのレイヤードコーデや、秋冬はノーカラージャケットやトレンチ、ムートンコート、カーディガンを羽織ったり、オーバーサイズのニットやカットソーと合わせてスカートとしてもロングシーズン着回せます。ベーシックなベストやジレ、ビスチェと合わせてもかわいいかと思います。シンプルなスニーカーや綺麗めなハイヒール、厚底サンダル、ドレスシューズ、フラットやスクエアトゥパンプス、ミドル丈ブーツ等どんな靴とも合うのでコーデの幅が広がります。ラウンドネックの首元はパールや一粒ネックレス、チョーカー、大振りなハンドメイドアクセサリーと合わせても素敵です。高円寺や下北沢などの古着屋さんやヴィンテージショップ、セレクトショップ、クラシカルで昭和レトロなお洋服がお好きな方にもおすすめのアイテムです。メルカリ便での匿名配送になります。海外や韓国の個性的なデザインやトゥモローランド、ロイスクレヨン、ケイトスペード、zara等の華やかでクラシカルなお洋服が好きで頻繁に購入しております。他にもローラアシュレイやanayiのガーリーな総柄ブラウス、グレースコンチネンタルやnoelaのプルオーバー、エムズグレイシーやtoccaのトップス、ハンドバッグ等も出品しておりますので、宜しければ合わせてご覧ください。#sybilla #tocca#ローラアシュレイ#グレースコンチネンタル#ロングワンピース#ミモレ丈ワンピース#フレアワンピース#花柄ワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シビラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エヌフレーム 花柄 ワンピースLeja 花柄刺繍レース切り替えマーメイドワンピースえとぼ様 専用LANVIN en Blue ランバンオンブルー ワンピース ドレス 38RHC Ron Herman ロンハーマン×ラングラー デニム ワンピースSNIDEL ジャガードベアドッキングワンピース美品 シルク100 バーバリーロンドン ロング シャツワンピース 鎖柄 ベルトAMERIワンピースka na ta カナタ 2008AW ワンピース ドレスグレースコンチネタル ワンピース